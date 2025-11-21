Potrivit lui Gigel Știrbu, șansele lui Drulă de a câștiga șefia Capitalei sunt zero și asta pentru că lectoratele lui și ale lui Ciucu se suprapun în mare parte, ”iar această suprapunere riscă să risipească oportunitatea de a proteja Bucureștiul”.

”Trag astăzi un semnal de alarmă direct și ferm: Catalin Drulă trebuie să se retragă imediat din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru că în urma tuturor analizelor sociologice, șansa ca el să câștige Bucureștiul este egala cu 0.

Electoratele lui și ale lui Ciucu se suprapun în mare parte, iar această suprapunere riscă să risipească oportunitatea de a proteja Bucureștiul. O realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm.

În joc nu este orgoliul unui om sau ambiția unui partid. În joc este Capitala României.

Pentru a nu lăsa Bucureștiul pe mâna clanurilor sau pe mâna extremiștilor, Catalin Drulă ar trebui să se retragă.

Este o datorie morală, un gest de responsabilitate, un test de maturitate politică pentru că în astfel de momente se vede dimensiunea unui OM de stat.

Căteva motive in sustinerea afirmatiilor de mai sus:

1. Unificarea votului anti-PSD-vs-AUR

Dacă sondajele arată o fragmentare a electoratului reformist, doi candidați cu profil apropiat pot împărți același bazin urban, făcând loc unui candidat cu susținere disciplinată (PSD sau AUR) să câștige.

O retragere ar putea consolida votul pro-modernizare și anti-populist în jurul unui singur nume.

2. Ciucu are deja experiență executivă locală în București

Ciprian Ciucu are mandat de primar în Sectorul 6, cu proiecte vizibile și ușor cuantificabile.

Pentru un votant pragmatic, acesta e un argument:

„A demonstrat deja în București, la scară mai mică, că poate produce rezultate.”

3. Drulă este perceput ca lider național, nu neapărat local

Unii strategii ar putea spune:

Drulă e mai valoros pentru partid ca președinte, coordonator de campanii, om de viziune.

În timp ce Ciucu e deja profilat ca administrator local.

Deci retragerea ar putea fi prezentată ca o decizie „de echipă”, nu de slăbiciune.

4. Evitarea unei confruntări între două tabere reformiste

Competiția USR vs PNL-reformist poate alimenta tensiuni interne în zona urbană și poate descuraja electoratul.

Un singur candidat puternic ar evita:

atacuri reciproce

demobilizarea votanților

risipa resurselor de campanie

5. Semnal politic de maturitate

În 2025, electoratul urban vrea maturitate politică, nu orgolii.

O retragere în favoarea celui mai bine plasat ar putea transmite:

„Punem Bucureștiul înaintea partidului.”

„Decizia o luăm pe criterii de competență și șanse reale, nu de orgoliu.” Acesta ar fi un mesaj foarte bine primit în zona votanților critici și exigenti

Este momentul parteneriatului pentru binele bucureștenilor și al românilor. Nu mai este timpul pentru orgolii sau competiții interne care ne slăbesc. Bucureștiul are nevoie de o viziune comună, de oameni care să pună interesul comunității înaintea interesului personal sau al partidului. Maturitatea politică și responsabilitatea trebuie să primeze, pentru că alegerea greșită astăzi poate avea consecințe pe ani de zile. Aceasta nu este doar o decizie, ci un semnal că politica poate fi despre oameni, nu despre lupte interne sau scoruri de partid”, a scris Gigel Știrbu pe pagina sa de Facebook.