Procurorii DNA au cerut documente de la compania cu capital majoritar de stat ROMGAZ privind tranzacția din 2022 cu firma americană ExxonMobil pentru perimetrul Neptun din Marea Neagră, potrivit informațiilor Adevărul. Solicitarea a fost confirmată și de cei de la ROMGAZ. „În urma informațiilor apărute în spațiul public, confirmăm faptul că DNA a solicitat ROMGAZ informații în raport cu tranzacția privind achiziția de către ROMGAZ a cotei părți din proiectul Neptun Deep. În plus, precizăm faptul că ROMGAZ își manifestă disponibilitatea totală de a colabora cu instituțiile abilitate ale statului și de a pune la dispoziția acestora, cu respectarea prevederilor legale, orice document sau informație solicitată, în scopul clarificării tuturor aspectelor legate de activitatea desfășurată”, a precizat ROMGAZ.

Ziarul Adevărul a solicitat companiei informații referitoare la natura documentelor solicitate de către procurori, precum și la posibilitatea ca ancheta să blocheze evoluția proiectului, însă Romgaz nu a oferit un răspuns, menționând că "nu comentează și nu formulează aprecieri în raport cu solicitările organelor abilitate și asigurăm, pe această cale, investitorii și acționarii că vom informa piața de capital în raport cu orice subiect sau informație care necesită și impune o astfel de informare".

Desi tranzacţia şi viitoarea exploatare a gazelor implică mari companii, sesizarea la DNA a fost făcuta de o persoană fizică, potrivit informatiilor ziarului Adevarul. Infracţiunile semnalate sunt de abuz în serviciu în legătură cu preţul achitat de compania Romgaz către firma americană ExxonMobil, existând suspiciuni de achiziţie la suprapreţ.

Ancheta are loc în contextul în care, în spatele uşilor închise, au loc jocuri de culise pentru stabilirea celor care să controleze asocierea dintre o companie a statului român, ROMGAZ, si o multinationala, OMV, foarte interesata de resursele din perimetrul Neptun.

Planurile erau ca primele gaze să fie extrase în 2027, dintr-o zonă în care estimarea rezerverelor de gaze era de 42-84 de miliarde de metri cubi. Zilele trecute, într-un interviu acordat Ziarului Financiar, Ion Sterian, șeful Transgaz, susținea că primele gaze vor fi extrase în toamna lui 2026, deci mai devreme. La rândul său, OMV Petrom susținea că partea sa pentru extragere va fi de circa 50 de miliarde de metri cubi de gaze. Prin urmare, perimetrul Neptun are un potențial și mai mare.

Potrivit Ziarului Financiar, valoarea de piață a 80 de miliarde metri cubi de gaze, la momentul august 2022, era estimată la 85 de miliarde de dolari.

Interes ridicat pentru acțiunile din perimetrul Neptun

Încă din prima perioadă de când au revenit liberalii la guvernare, după câțiva ani în care regimul Dragnea avusese o atitudine destul de ostilă față de începerea investițiilor din Marea Neagră, a început să crească interesul pentru proiectul Neptun Deep, deținut la acea vreme de Exxon Mobil (companie americană), scrie adevarul.ro

De exemplu, în noiembrie 2019, ROMGAZ își manifestă interesul să cumpere un pachet minoritar de 15-20% în proiectul Neptun Deep de la ExxonMobil. Trei luni mai târziu, în ianuarie 2020, Ludovic Orban, atunci premier, susținea că Lukoil, compania rusească, a cerut „niște informații”, dar acest lucru „nu înseamnă că s-a luat o decizie să se vândă către Lukoil”. „Există și alți investitori interesați să cumpere, inclusiv un consorțiu care să includă OMV, ROMGAZ și încă o companie, care poate să genereze o ofertă”, mai declara Orban la acea vreme.

Un interes de moment a fost și din partea companiei poloneze PGNiG. Apoi, în ianuarie 2021, gigantul francez Total și Delek Group au fost interesați să cumpere întreaga participație de 50% a Exxon Mobil din proiectul Neptun Deep.

În aprilie 2021, în scenă intră și commpania românească ROMGAZ, care făcut ofertă pentru a cumpăra nu participația, ci firma care deține 50% din blocul Neptun – ExxonMobil Exploration. Potrivit Profit.ro, depunerea ofertei pentru preluarea companiei deținute de Exxon în România, nu a participației acesteia la acordul de concesiune Neptun Deep avea ca explicație intenția ROMGAZ să devină operator al concesiunii, statut care era deținut de ExxonMobil Exploration. Un an și cinci luni mai târziu, în august 2022, ROMGAZ a anunţat finalizarea achiziţiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţinea 50% din Neptun Deep. Tot în august, OMV Petrom a devenit operator al perimetrului, deși ROMGAZ ar fi vrut la rândul său acest lucru, încă din 2020, potrivit Economedia.

În răspunsurile primite de la cele trei entități în ianuarie 2022 de către G4media acestea au arătat că nu pot preciza datele comerciale:

Răspunsul ExxonMobil:

„ExxonMobil has reached alignment with S.N.G.N. Romgaz S.A. on the terms and conditions to transfer the entire share capital of ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited and transfer operatorship to OMV Petrom S.A..

As a matter of practice, we do not comment on the details of commercial agreements.”

Răspunsul Ministerului Energiei:

„Referitor la întrebările dumneavoastră, comunicăm că toate informațiile comerciale referitor la tranzacția amintită se regăsesc la Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA.

Ministerul Energiei, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, în conformitate cu prevederile art. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.”

Răspunsul Romgaz:

„Informațiile de interes public în contextul procedurii de încheiere a tranzacției de achiziție de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, sunt publicate pe pagina web a companiei şi au fost comunicate Pieței de Capital, pentru informarea curentă a acționarilor şi investitorilor.

Orice comunicare a unor informații suplimentare faţă de cele publicate oficial, ar reprezenta o încălcare a Acordului de Confidențialitate încheiat între părțile implicate în încheierea tranzacției menţionate anterior.

Vom continua să informăm piața și investitorii pe măsură ce noi informații vor deveni disponibile, acestea fiind publicate pe pagina web a companiei, în secțiunea Investitori/Noutăți şi Evenimente.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”