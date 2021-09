”Au fost administrate aproximativ 6 miliarde de doze de vaccin anti-Covid-19 până acum. Să dea naiba, dacă jumătate de populație a primit vaccinul, înseamnă că avem date solide despre el, că e sigur și eficient. Atât de simplu.

Pentru că suntem unde suntem, riscăm un scenariu de coșmar în perioada următoare. Și va fi de coșmar. Îmi pare rău că nu pot fi optimist. Nu am cum”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

Vasi Rădulescu subliniază că rata de vaccinare va crește, ”dar nu datorită bunei informări și deciziei asumate pentru a face prevenție eficientă, ci din cauza DISPERĂRII.”

Medicul a adăugat că, pentru limitarea răspândirii cazurilor, vor fi reintroduse măsurile de protecție suplimentară, ”fix ce ne ziceau politicienii că nu vor mai face.”

În acest context, medicul critică dur atitudinea senatoarei Diana Șoșoacă și a premierului Florij Cîțu.

”Șoșoacă este o calamitate și trebuie oprită pe căi legale. Iar cei care o susțin reprezintă tot o calamitate.

Premierul ne arată cât de penibil poți să fii în actul comunicării și în cel al gestiunii unei pandemii. Va lua însă șefia PNL.

Dr. Valeriu Gheorghiță are un mare plus de la mine. Și știu că nu doar de la mine. Din păcate e prins în niște jocuri politice și între persoane absolut incompetente”, a mai scris medicul.

Ulterior, acesta a revenit cu un alt mesaj adresat premierului, care aruncă pe alții vina pentru eșecul campaniei de vaccinare

”Domnule Prim Ministru,

Am înțeles că ați reproșat liderilor de opinie, specialiștilor, influencerilor că nu au făcut campanie provaccinare. Și, chipurile, acesta ar fi motivul rezultatului dezastruos al ratei de vaccinare la noi în țară.

Sunt curios de unde ați dedus că e treaba oamenilor vizibili în media să facă vreo campanie în locul guvernului, care are în fișa postului să facă asta. Pe bani. Cu bugete. Frumos. Cu profesioniști.

Sunt curios de unde aveți pretenția asta de a vă ajuta mereu niște fraieri? Uite, unul sunt eu.

De vreo opt ani de zile fac educație pentru sănătate. Pe nervii, timpul, banii, toate ale mele. De la începutul pandemiei am explicat mereu, pe înțelesul tuturor, ce să facem, ce să așteptăm de la vaccinuri, ce e virusul ăsta, cum face el rău organismului, ce măsuri de protecție să luăm. Pe site-ul meu drvasiradulescu punct ro sunt peste o mie de articole despre sănătate. Toate accesibile gratuit, fără reclame sau pay wall. În ultimele zile am oferit pe site și peste 5.000 de cărți, tot gratuit. Ca să educăm oamenii.

Ca mine mai sunt fraieri. Cu notorietate. Care au tot scris de la începutul pandemiei. Medici, jurnaliști.

Sunt curios: v-ați rupt un minut din timpul prețios pentru a le mulțumi acestor oameni?

Eu știu că nu”, i-a transmis medicul lui Cîțu.

Vasi Rădulescu a scris mai multe cărți care popularizează educaţia pentru sănătate în rândul adulţilor şi copiilor. De aproape zece ani, medicul explică pe înţelesul tuturor cum funcţionează corpul uman, cum să avem grijă de el şi cum să prevenim majoritatea afecţiunilor.