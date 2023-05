El era internat la ATI, acolo unde se afla in stare foarte grava. Apropiatii spuneau ca sufera de depresie de mai bine de un an si ca nu mai facea garzi in acesta perioada.

Familia a incercat sa il ajute sa treaca peste aceasta perioada. La fel si colegii sai de munca, care au facut eforturi in acest sens.

Ancheta va merge mai departe pentru a se stabili cu exactitate modul in care s-au petrecut faptele.

Pana in prezent, stim ca oamenii legii iau in calcul atat varianta sinuciderii, dar nu este exclus nici ca arma pe care o detinea in mod legal sa se fi descarcat accidental.