Mesajul cu scuzele de rigoare a fost trimis de medic în conversația cu pacientul său, care a avut nevoie de operație la o clinică din Olanda, ca să îi fie scos obiectul din picior.

„Îmi cer scuze pentru eveniment și nici nu am avut radiografie de făcut control. Chiar îmi cer scuze. Nu am mai pățit așa ceva până acum. Vă rog să-mi acceptați scuzele”, a fost mesajul trimis în privat de medic pacientului, care a fost operat la o clinică din Olanda, iar acum se află sub tratament, potrivit observatorulph.ro

În cele din urmă, spitalul a fost amendat cu 32 de mii de lei de Direcția de Sănătate Publică, care a cerut inclusiv o anchetă a Colegiului Medicilor din Prahova, care să stabilească dacă în acest caz este vorba de malpraxis.

Colegiul Medicilor din România a lansat în premieră o dezbatere publică pe tema gestionării greșelilor medicale. Este o schimbare radicală la nivelul breslei medicale din România, care discută public despre un subiect considerat până acum tabu: greșelile medicale.

„Plecăm de la premisa că suntem oameni și putem greși. Iar greșeala este inerentă în actul medical. Și în cele mai performante sisteme medicale va exista eroare umană. Ceea ce vrem noi este să recunoaștem aceste greșeli. Într-un spital, greșelile pot fi foarte ușor identificate. Sunt greșeli care sunt văzute sau sunt ascunse, greșeli care au impact asupra pacientului sau care nu au, greșeli care produc vătămare sau nu. Ne interesează absolut toate tipurile de greșeli pentru a le putea identifica și corecta. Breasla medicală trebuie să învețe din greșeli”, subliniază prof. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România.

Cazul care a șocat lumea medicală din România

Un banal accident de bicicletă petrecut în Prahova a scos la iveală superficialitatea cu care unii medici din spitalele din România tratează pacienții. Un tânăr din comuna Apostolache a simțit pe propria-i piele ce înseamnă asta. Pe 7 iulie, bărbatul a suferit un accident de bicicletă. Acesta a fost transportat la Spitalul Orășenesc Urlați, unde a fost preluat de medicul de gardă.

”S-a uitat la rana de la picior, mi-a făcut un antitetanos, apoi m-a cusut și pansat. Mi-a spus să mă duc acasă și să revin a doua zi pentru schimbarea pansamentului. Când am ajuns acasă mă simțeam rău, iar prin pansament curgea sânge. Amețeam, nu puteam sta în picioare. A doua zi am fost la spital, unde m-a văzut alt medic. Acesta mi-a schimbat pansamentul și mi-a spus că nu-i place umflătura din zona rănii și să pun gheață. Apoi, o dată la două zile am fost la spital să mă panseze, iar pe 18 iulie mi-au scos firele. Mi-au dat rețetă să cumpăr Nurofen și să iau antibiotic timp de 7 zile”, a povestit pacientul.

Pe 20 iulie, a plecat în Olanda, unde era an gajat cu contract la un abator. După un drum lung și chinuitor, când a ajuns la destinație piciorul era atât de umflat și dureros, încât nu se mai putea deplasa.

A anunțat angajatorul că are o problemă medicală, iar acesta i-a spus să se prezinte la o clinică din zonă pentru a fi consultat în vederea eliberării concediului medical.

”Pe 28 iulie am fost la o clinică, în Herpen, localitatea cea mai apropiată de locul în care avem cazarea, iar când am urcat treptele pur și simplu a pleznit pielea din jurul cusăturii. Medicul care m-a consultat mi-a spus că am un obiect străin în picior și că trebuie să mă deschidă, cum se spune popular. Mi-a făcut imediat anestezie locală, iar după ce m-a tăiat a scos un fier lung de vreo 8 cm. Era chiar mânerul de la frâna de mână de la bicicletă! Atât eu, cât și doctorul am fost șocați. Ne uitam la bucata de metal și nu ne vedeam să credem. Am stat cu acel corp străin în picior trei săptămâni!”, povestește tânărul.

Acesta a rugat-o pe soția rămasă acasă, în țară, să-i trimită poze cu bicicleta cu care a avut accidentul. Lipsea mânerul de la frâna de mână, care i-a rămas în picior după impactul cu solul.