Peste 74.000 de angajați din sistemul bugetar de sănătate riscă să se trezească fără salariu de sărbători. Vorbim aici de salariile angajaților de la Unitățile de primiri Urgențe, mai exact: medici și asistenți care duc greul în lupta cu pandemia, dar și de angajații DSP-urilor.

Iar pentru rezolvarea acestei situații grave, ministrul Sănătății spune că se caută mai multe soluții și că cea mai la îndemână ar fi rectificarea bugetară, după formarea noului Guvern.

"Inteleg ca e parte a corpului medical platita din fondurile Ministerului Sanatatii. Sunt convinsa ca situatia se va remedia. Nu neaparat pentru ca am fost noi in prima linie, dar pentru ca, in general, tot ce inseamna sanatate trebuie pus in prim plan. Nesiguranta de ordin politic se simte pana la nivelul omului care lucreaza la patul pacientului. E vorba de recalculari pentru programe de sanatate", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Carmen Dorobat, fost manager al Spitalului de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva", din Iaşi.

"Ne dorim stabilitate politica, cu un ministru al sanatatii cu vocatie de lider pentru ca sistemul sanitar greu incercat sa poata merge cat se poate de bine, pentru ca aceasta pandemie inca exista", a mai spus aceasta.

Intrebata ce se va intampla daca nu vor fi date solutii, Dorobat a replicat: "Cei care conduc organizatiile sindicale au aceasta tragedie privid nemultumirile angajatilor, dar nu s-a ajuns niciodata la un conflict de munca important. Autoritatile de la nivel central vor gasi solutii si de aceasta data."

"Spitalele sunt platite din fondurile caselor de asigurari de sanatate, bugetul este calculat pentru anul in curs, astfel incat, in momentul in care ar aparea un surplus, ar fi un dezechilibru", a mai spus Dorobat.