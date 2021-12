Fostul preşedinte al Societăţii Române de Cardiologie, relatează despre studiul unei universităţi din Florida, SUA, care a identificat o mortalitate foarte mare la pacienţii sub 65 de ani care au supravieţuit iniţial unei forme severe de COVID.

"Riscul de mortalitate la 12 luni în rândul adulţilor sub 65 de ani, care sunt internaţi cu COVID-19, este crescut cu 233% faţă de cei care sunt negativi pentru COVID-19. Aproape 80% dintre decesele din rândul pacienţilor cu COVID-19 au fost din alte cauze decât cele respiratorii sau cardiovasculare. (vezi grafic studiu)”, a scris medicul cardiolog Gabriel Tatu-Chiţoiu, pe Facebook. „Întrucât aceste decese nu au fost cauzate de o cauză directă de deces COVID-19, în rândul acestor pacienţi care s-au recuperat din episodul iniţial de COVID-19, aceste date sugerează că insulta biologică cauzată de COVID-19 şi stresul fiziologic din cauza COVID-19 sunt semnificative", a mai adăugat medicul.

Potrivit studiului, mortalitatea la 12 luni a celor sub 65 de ani spitalizaţi cu COVID-19 a crescut mai mult decât omologii lor mai în vârstă.

"Acest studiu se adaugă la literatura acumulată a sechelelor post-acute în urma unei infecţii cu COVID-19. În timp ce cei de 65 de ani şi peste au mai multe şanse de a fi spitalizaţi şi de a muri din cauza COVID-19 decât cei sub 65 de ani, am constatat că mortalitatea la 12 luni a celor sub 65 de ani spitalizaţi cu COVID-19 a crescut mai mult decât omologii lor mai în vârstă, atunci când comparativ cu grupul negativ COVID-19. Chiar dacă ne-am concentrat în primul rând pe mortalitatea de orice cauză, am putut determina impactul COVID-19 asupra riscului de deces respirator şi cardiovascular în aval. Marea majoritate a deceselor nu intrau în aceste categorii. Aceste descoperiri noi identifică domenii critice pentru cercetări viitoare şi demonstrează natura omniprezentă a sechelelor COVID-19. Ei sugerează, de asemenea, că indivizii mor din cauza unei varietăţi de afecţiuni", afirmă dr. Chiţoiu.

"Strategiile de atenuare precum mascarea, distanţarea fizică şi ventilaţia îmbunătăţită sunt strategii utile pentru a preveni o infecţie cu COVID-19. Vaccinarea este o măsură care poate preveni şi reduce substanţial riscul unei infecţii severe cu COVID-19, deoarece s-a demonstrat că infecţiile episcopale sunt de severitate uşoară-moderată (19). Nu au existat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte riscul de mortalitate între pacienţii cu infecţie uşoară/moderată şi negativi COVID-19, ceea ce sugerează valoarea vaccinărilor în prevenirea decesului din cauza complicaţiilor din aval ale COVID-19", concluzionează medicul.