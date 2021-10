„Mereu am trimis spre secvențiere tulpini de la pacienții de la Iași pentru că la laboratorul de la Institutul Matei Balș se adună din toată țara astfel de recolte și se poate ajunge la o eventuală concluzie. Ceea ce știm sigur este că tulpina Delta are un răsunet clinic mult mai zgomotos decât tulpina mamă.

Această tulpină Delta Plus, care este tulpina la care apare o mutație, este acum în vizorul cercetătorilor din Regatul Unit pentru că vor să vadă dacă are un răsunet în special în ceea ce privește acoperirea vaccinală. În același stadiu se află acea tulpină Mu despre care am mai vorbit, în Statele Unite, unde cercetătorii o țin sub lupă pentru că este un punct esențial în a pune din timp în evidență o tulpină care a dovedit rezistență la vaccinurile care acum se utilizează la nivel mondial”, a spus Carmen Dorobăț, la un post TV.

Întrebată despre posibilitatea existenței unei tulpini românești a COVID-19, Carmen Dorobăț a răspuns: „Variantele pot apare în orice moment. Atunci când contagiozitatea este mare, astfel de mutații apar. Deja am învățat din istoria virusurilor că există mutați care rezistă în timp și care vor deveni dominante și mutații care nu rezistă în timp. Este foarte important să cercetăm ce se întâmplă în arealul nostru geografic. Institutul Matei Balș se ocupă cu această secvențiere, adică punerea în evidență a modificărilor de structură la nivelul unei anumite tulpini.”

Varianta AY4.2, supranumită Delta Plus, s-a răspândit deja în mai multe țări din Europa și este supravegheată îndeaproape de Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor.