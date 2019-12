Măsurile de austeritate, confirmate! Orban NU știe câți oameni vor fi dați afară

Bugetarii nu mai pot fi și pensionari și angajați la stat, vor fi făcute concedieri în ministere, iar salariile pentru demnitari vor fi înghețate. Primele măsuri luate în calcul de guvern pentru anul viitor au fost confirmate de premierul Ludovic Orban. Guvernul are un plan pentru reducerea cheltuielilor pentru ca în 2020 să se încadreze într-un deficit de aproximativ 3,5%.

Întrebat dacă este de acord cu intenţia Ministerului Muncii de a interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, Orban a replicat: „Cum să nu! Nu e normal ca persoane care s-au pensionat şi beneficiază de pensie să beneficieze şi de un venit din sectorul public. E vorba de a nu permite ca cineva care s-a pensionat – e vorba de foarte mulţi care s-au pensionat la 40 şi ceva de ani, cu o pensie peste medie – să cumuleze cu salariul din sectorul public”.

La întrebarea jurnaliștilor despre câți bugetari ar putea pleca din sistem, Orban nu a putut oferi un răspuns.

„Nu pot da un răspuns la această întrebare. Orice om care lucrează în sectorul public și nu-și indeplineste funcțiile, atribuțiile, competențele pe care le are in fișa postului trebuie să înțeleagă că s-a schimbat situația în guvernare și administrația publică”, a declarat premierul, prezent la instalarea în funcție a noului prefect de Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, la prefectura Ilfov.

Orban mai spune că „nu e vorba de concedieri, ci despre optimizarea structurilor organizatorice ale ministerelor, care în anumite ministere care au fost suprapopulate. Să ne aducem aminte că în Ministerul Dezvoltării era o glumă care circula prin Parlament - a depopulat Teleormanul Ministerul Dezvoltării. Deci, toate structurile care au scheme umflate vor fi remodelate, reorganizate. Lucrul acesta poate să ducă și la plecarea unor angajați din sistem. E normal. De la 1 ianuarie 2017 au fost angajați in sistemul public peste 60 de mii angajati noi, mă refer la guvernele PSD, dintre care foarte mulți nu au parcurs etapele normale ale ocupării unei funcții publice , ci pur si simplu au fost angajați pe ușa din dos. Probabil cei mai mulți pe baza de relații de rubedenie, pe bază de carnet de partid la PSD sau pe baza altor tipuri de relații mai degrabă personale decât pe baza unor criterii serioase de angajare în sectorul public”.

Ministrul Muncii Violeta Alexandru a anunţat, sâmbătă, că este în curs de elaborare un proiect de lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul de angajat la stat. Ea a anunţat că se lucrează la un proiect de lege referitor la pensionarii care sunt angajaţi în instituţii de stat, proiect care va fi finalizat pe măsură ce vor fi strânse toate informaţiile legate de cei care ar putea fi vizaţi.

Și ministrul Finanțelor Publice a confirmat măsurile. Florin Cîțu a spus că trecerea de la 24 la 16 ministere dă un semnal că este necesar un aparat de stat mai suplu.

„Nu poți rămâne cu același aparat. Am spus înainte de a intra la guvernare că vom avea un guvern suplu cu 16 ministere, am făcut asta. Am spus că sectorul privat nu va mai duce povara ineficienței unor măsuri de stânga, am făcut asta. Acum trebuie să mergem mai departe și avem soluții, pentru că dacă nu vom lua măsuri, vom fi penalizați și de investitori, și de Comisia Europeană și de toți partenerii noștri", a declarat ministrul de Finanțe, sâmbătă, la Realitatea PLUS.

„Știți foarte bine că pentru anul viitor construcția bugetului pornește de la un deficit de 4% (4,4% - n.red.) și trebuie să le arătăm partenerilor și investitorilor că suntem parteneri responsabili. De aceea am luat mai multe măsuri în calcul, mă uit la evaluarea acelor programe pe care le-a promovat guvernul trecut, să vedem care dintre ele au fost bune pentru economie și care nu au fost bune. (...) Da, există un set de măsuri, pe care dorim să le luăm, de la pensii speciale, la salariile demnitarilor. Și da, și la eliminarea acelui cumul de pensii, la stat. Este o măsură care nu-și are rostul. Salariile înghețate ale demnitarilor ar aduce economie la buget”, a mai completat șeful Finanțelor la Realitatea PLUS.