Măsuri speciale pentru traficul la frontiere în minivacanța de 1 Mai, prin mobilizarea a 3.500 de polițiști

Poliția de Frontieră anunță că, în perioada minivacanței de 1 Mai și Ziua Tineretului, a pregătit un dispozitiv adaptat dinamicii traficului, astfel încât tranzitarea frontierei să se desfășoare în condiții optime de siguranță și operativitate.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, aproximativ 3.500 de polițiști de frontieră sunt mobilizați zilnic pentru a-și desfășura activitatea atât în punctele de trecere, cât și în zonele aflate în responsabilitate. Resursele sunt alocate în mod flexibil, în funcție de dinamica fluxului de călători.

La granițele externe ale României cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia, autoritățile pun accent pe fluidizarea controalelor. În acest sens, este ajustat numărul polițiștilor din cabinele de verificare și este utilizată la maximum infrastructura disponibilă, inclusiv pentru transportul de marfă, pentru a preveni apariția blocajelor.

În cazul frontierelor interne, deplasările către și dinspre Ungaria și Bulgaria se realizează fără opriri în fostele puncte de control. Cu toate acestea, călătorii trebuie să aibă asupra lor documente de identitate valabile, iar pentru minori rămân în vigoare regulile legale privind însoțirea și actele necesare.

În contextul creșterii numărului de pasageri, inclusiv în aeroporturi, Poliția de Frontieră recomandă organizarea din timp a călătoriilor și sosirea la aeroport conform indicațiilor furnizate de companiile aeriene.