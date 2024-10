Un bărbat de 60 de ani din Târgu-Frumos, Iași, încearcă să se întrețină vânzând păsările din gospodărie. Acesta face naveta cu trenul, zilnic, aproximativ 50 de kilometri pentru a face un ban.

În imaginile apărute în mediul online se poate vedea cum bărbatul își așteaptă "cumite" clienții pe o bordură, în lateralul unei farmacii. În fața sa se află o cușcă cu căteva găini și o cruce. Lângă cușcă este un cocoș, dar și o mătură cu care, cel mai probabil, bărbatul strânge mizeria făcută de păsări, la finalul zilei.

Bărbatul le-a mărturisit trecătorilor că momentan nu are pensie și este singur pe lume, scrie Ziarul de Iași.

Chiar dacă banii pe care reușește să-i adune din vânzarea păsărilor pe care le crește în propria gospodărie sunt puțini, bătrânul este recunoscător față de oamenii ce se opresc și îi oferă câte ceva de mâncare sau câțiva lei.

,,Copii nu are, de soție nu știu, nu a avut. E din Târgu-Frumos. Vine cu trenul. Am înțeles că nu are pensie, nimic. A zis că a lucrat la viața lui, dar încă nu a ajuns la vârsta de pensionare. Nu prea cumpără oamenii, eu am cumpărat o pasăre pentru că mi-a fost tare milă. Poate îl ajută cineva. Are până în 60 de ani”, a declarat o ieșeancă.