Douăzeci de şoferi care consumaseră droguri au fost depistaţi în ultimele 24 de ore de către poliţişti, în cadrul operaţiunii "Blocada", desfăşurată la nivel naţional.



Potrivit Poliţiei Române, în ultimele 24 de ore, au fost efectuate 2.911 testări cu dispozitive etilotest/alcooltest şi 205 cu aparatul din dotare, pentru depistarea conducătorilor sub influenţa substanţelor psihoactive.



În urma acestei acţiuni, poliţiştii au fost constatat 50 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, dintre care 17 de conducere sub influenţa alcoolului şi 20 de conducere sub influenţa drogurilor.



De asemenea, au fost reţinute 278 de permise de conducere, dintre care 32 pentru alcool, 70 pentru viteză şi 20 pentru droguri/substanţe interzise. Totodată, au fost retrase 170 de certificate de înmatriculare.



Au fost organizate 380 de filtre, fiind verificate 6.940 de autovehicule şi legitimate 10.718 persoane. Au fost constatate 118 infracţiuni, dintre care 27 de natură judiciară, fiind identificate două autoturisme furate.