„Dovezile care sunt strânse în legătură cu atrocităţile comise de armata rusă în Ucraina vor garanta că aceşti criminali de război nu scapă de justiţie”, a scris Kuleba pe Twitter.

Website-ul cuprinde imagini şi relatări ale martorilor despre crime, torturi şi violuri contra civililor în timpul invaziei ruse începute pe 24 februarie în Ucraina.

Imaginile cu zeci de cadavre în gropi comune sau pe străzile din jurul Kievului, apărute în urmă cu o săptămână, cel mai grav fiind masacrul din Bucha, cu sute de cadavre descoperite după retragerea trupelor rusești.

Ministrul ucrainean de externe a anunțat crearea arhivei online pentru a documenta crimele de război ale Rusiei - war.ukraine.ua.

