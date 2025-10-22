Liderul AUR a declarat că bugetul României poate acoperi costurile reconstrucției în totalitate. Mai mult, Lulea susține că locatarii plătesc lunar taxe și impozite, motiv pentru care statul este obligat să-i ajute în mod gratuit în astfel de situații.

„Astfel de evenimente catastrofale nu se produc cu regularitate. Spre exemplu, pentru un astfel de bloc, reconstrucția ar costa probabil undeva la 4-5 milioane de euro, ori această sumă este una derizorie dacă ar fi să luăm în considerare faptul că bugetul de stat este unul colosal de peste 120 de miliarde de euro. Schimbați legea, nu dați legea în acest fel! Puneți la dispoziția locuitorilor clădirilor afectate de diverse catastrofe în mod gratuit sumele necesare pentru reconstrucție. Nu vă lăsați duși de nas de politicieni care încearcă să folosească vrajba pentru a ne ține dezbinați. Politicienii trebuie să ofere locuințele în mod gratuit. Nu dau de la ei, dau de la noi, poporul român! Cu toții, inclusiv acei proprietari, plătesc în fiecare lună taxe și impozite.”, a declara Marius Lulea.