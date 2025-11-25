Budăi critică politica de austeritate promovată de Guvern, argumentând că datele BNR arată o stagnare economică accentuată, iar inflația este pe cale să se agraveze. De asemenea, Ministerul Finanțelor a semnalat o diminuare a încasărilor din TVA, chiar după majorarea cotei la 21%.

„Este limpede că austeritatea nu funcționează! Dimpotrivă, transformă o problemă bugetară punctuală într-o criză economică generalizată. Austeritatea înseamnă sărăcie și recesiune!,” a subliniat Budăi.

Parlamentarul PSD a prezentat și soluțiile partidului pentru redresarea economică. El a explicat că statul poate sprijini investițiile și crearea de locuri de muncă fără a cheltui suplimentar bani publici, prin mecanismul creditului fiscal.

Acesta presupune scutirea noilor investiții de plata impozitului pe profit pentru o perioadă de până la 7 ani, dar cu un impact bugetar pozitiv pe termen lung datorită creșterii încasărilor din alte taxe, precum TVA, contribuții și dividende.

Marius Budăi a încheiat mesajul său reiterând că soluțiile PSD sunt o alternativă viabilă care poate opri „declinul economic” provocat de măsurile actuale de austeritate.