Marius Budăi, atac devastator la Bolojan: „Austeritatea nu funcționează! Transformă o problemă bugetară într-o criză economică generalizată”

Marius Budăi lansează un nou atac la Bolojan (foto: arhivă)
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat ferm că niciun pachet de măsuri propus de prim-ministrul Bolojan nu va trece prin Parlament fără includerea Programului PSD de stimulare economică. El a subliniat că atât el, cât și mulți colegi din PSD, nu vor susține politici care nu conțin măsurile specifice partidului.

Budăi critică politica de austeritate promovată de Guvern, argumentând că datele BNR arată o stagnare economică accentuată, iar inflația este pe cale să se agraveze. De asemenea, Ministerul Finanțelor a semnalat o diminuare a încasărilor din TVA, chiar după majorarea cotei la 21%.

„Este limpede că austeritatea nu funcționează! Dimpotrivă, transformă o problemă bugetară punctuală într-o criză economică generalizată. Austeritatea înseamnă sărăcie și recesiune!,” a subliniat Budăi.

Parlamentarul PSD a prezentat și soluțiile partidului pentru redresarea economică. El a explicat că statul poate sprijini investițiile și crearea de locuri de muncă fără a cheltui suplimentar bani publici, prin mecanismul creditului fiscal.

Acesta presupune scutirea noilor investiții de plata impozitului pe profit pentru o perioadă de până la 7 ani, dar cu un impact bugetar pozitiv pe termen lung datorită creșterii încasărilor din alte taxe, precum TVA, contribuții și dividende.

Marius Budăi a încheiat mesajul său reiterând că soluțiile PSD sunt o alternativă viabilă care poate opri „declinul economic” provocat de măsurile actuale de austeritate.