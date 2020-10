Marian Oprișan, revoltat că a fost eliminat de pe lista de candidați la Senat: Marcel Ciolacu nu este stăpânul PSD!

„Marcel Ciolacu nu este stăpânul PSD, deci nu putea face acest lucru (eliminarea de pe liste - n.red.), l-a facut CPN, la propunerea lui Marcel Ciolacu. Paul Stănescu trebuie să trimita decizia de invalidare a listei, iar Consiliul Județean al organizației PSD Vrancea să ia o decizie”, a declarat, miercuri, Marian Oprișan la un post de televiziune.

El a explicat că nu și-a dorit în mod special să candideze dar colegii săi de filială au insistat: „l-au dorit cu ardoare”.

„Eu nici nu am vrut sa mai candidez pentru Senat, dar colegii mei primari si cei din Consiliul judetean, cu unanimitate, m-au propus si au votat ca eu si alti colegi sa candidam pentru Senat si Camera Deputatilor. Daca colegii mei au dorit cu ardoare asta si cu unanimitate de voturi, nu puteam sa refuz și atunci le-am respectat decizia”, a menționat social-democratul.

Oprișan a spus ca nu are probleme de integritate deloc, deci candidatura sa nu contravine statutului si criteriilor PSD.

„Că astăzi dl Ciolacu a propus CPN invalidarea listelor la judetul Vrancea, nu stiu din ce motive. Motivul imi scapa. Eu, Marian Oprisan, nu am probleme de cinste, de integritate sau de altă natură in PSD si in Romania", a declarat Oprisan.

Fostul președinte al filialei Vrancea a PSD a mai sugerat și că pot fi făcute aceleași propuneri de organizație și după decizia de invalidare a listei pentru Senat luată miercuri de Consiliul Politic Național.

„Comitetul Politic Județean al PSD poate să facă noi propuneri sau se le mențină pe cele anterioare”, a mai spus Marian Oprișan.

Reacția lui Marian Oprișan vine după ce Marcel Ciolacu a anunțat că a invalidat lista de la Vrancea și a precizat că el consideră că „nu este oportună” candidatura acestuia la alegerile parlamentare.

„Îmi mențin opinia ca dl Marian Oprisan nu trebuie sa candideze pentru o functie in Parlamentul României. În opinia mea, nu este oportuna candidatura dlui Oprișan pentru Senat. Cred ca cel mai oportun in acest moment e sa ramana vicepresedinte al CJ Vrancea”, a spus Marcel Ciolacu într-o scurtă declarație de presă, miercuri, la sediul PSD.