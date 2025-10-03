„Vedem cum sateliții noștri sunt bruiati de Rusia într-un mod destul de constant”, a explicat Tedman. Potrivit acestuia, tentativele s-au intensificat după declanșarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, iar în prezent au loc „săptămânal”. Oficialul a subliniat totodată că sateliții britanici dispun de sisteme tehnologice care le protejează de pierderea semnalului.

Colectarea de informații din apropiere

Generalul britanic a mai detaliat faptul că atunci când sateliții ruși se apropie, folosesc echipamentele de la bord pentru a intercepta și aduna date de la dispozitivele britanice. Regatul Unit operează în prezent șase sateliți dedicați comunicațiilor și supravegherii, în timp ce Rusia și China au fiecare câteva sute. „Aș spune că chinezii dispun de capabilități mai avansate, dar Rusia are o disponibilitate mai mare de a utiliza sisteme anti-satelit”, a declarat Tedman, subliniind diferența de abordare dintre cele două puteri.

Rusia pregătea atacuri teroriste în UE. Planul a fost dejucat de polonezi. ”Europa nu mai poate trăi în siguranță”

Avertismentul Germaniei privind sateliții militari

La sfârșitul lunii septembrie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a tras un semnal de alarmă cu privire la securitatea sateliților folosiți de armata germană. El a menționat că Moscova și Beijingul și-au extins rapid, în ultimii ani, capacitățile „pentru desfășurarea de operațiuni de luptă în spațiu”. Pistorius a explicat că aceste state au posibilitatea de „a perturba sateliții, de a-i orbi, de a-i manipula sau de a-i distruge prin coliziune directă”. Ministrul german și-a exprimat în mod special îngrijorarea față de sateliții Luch și Olympus, aflați în proximitatea dispozitivelor Intelsat utilizate de armata germană, dar și de alte țări aliate.

SUA, acuzații directe împotriva Rusiei

În luna mai 2024, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Patrick Ryder, a anunțat că Rusia a plasat pe orbita joasă a Pământului primul satelit dotat cu o armă anti-spațială, „probabil capabilă să atace alți sateliți”. Moscova a respins însă imediat acuzațiile, catalogându-le drept „o informație inventată”. În mod oficial, Kremlinul a susținut în repetate rânduri că se opune desfășurării de arme în spațiu.

Putin afirmă că monitorizează "militarizarea Europei" și promite un "răspuns la amenințări"