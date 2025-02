"Știți, noi, oamenii politici, de multe ori ne uităm în oglindă și ne vedem frumoși, deștepți, responsabili și iubiți. Din păcate, imaginea proiectată nu este aceeași cu modul în care ne percep mereu oamenii. De aceea, cred că a venit timpul să acoperim oglinzile propriului ego și să le demonstrăm românilor că înțelegem cu adevărat ce defecte avem și unde am greșit.

Am crezut că este suficient să construim autostrăzi, să pornim spitalele regionale, să facem dreptate pensionarilor și să creștem veniturile românilor. Am crezut că este suficient să intrăm în Schengen, să ridicăm vizele pentru SUA sau să unim pentru prima dată toate provinciile istorice- Moldova, Ardealul, Oltenia, Dobrogea și Țara Românească prin autostrăzi și drumuri de mare viteză.

Am crezut că este suficient să reușim ca limba română să fie limbă oficială pentru românii din Ucraina și Republica Moldova, să obținem recunoașterea Bisericii Ortodoxe Române din Italia sau să călătorim în Turcia doar cu buletinul.

Am crezut, de fapt, că este suficient să avem o bună guvernare pentru a duce un președinte de stânga la Cotroceni după 20 de ani. Am greșit. La fel cum au greșit în trecut și Victor Ponta sau Adrian Năstase. Pentru că românii își doreau de fapt un profil de președinte și nu unul de premier.

Pentru realizările de la guvernare nu ne-a aplaudat nimeni. Din contră. Oamenii ne-au spus că asta era datoria noastră, pentru că de asta ne-au dat voturile. Acesta este de fapt rolul nostru și fișa postului. Foarte corect!

Iar eu, personal, am greșit că am avut încredere într-un partener care n-a găsit maturitatea de a respecta o înțelegere politică și de a avea alegeri prezidențiale în septembrie, candidat comun și listă comună la parlamentare. Un lider politic care s-a lăsat dus de val și a uitat că atunci când am mers împreună la alegerile europarlamentare am luat 50%. S-a pierdut momentul oportun, iar apoi orgoliile stupide au făcut să candidăm separat și să ne umplem de noroi unii pe alții în fiecare seară pe toate televizoarele. N-au mai contat realizările, pentru că am generat doar silă. Iar rezultatul a fost că românii ne-au întors spatele și au îmbrățișat alternativa carismatică a unui fals-Mesia.

Da, am greșit. Dar nu în egală măsură. Unii au dispărut la pensie, în timp ce noi încă suntem aici și ținem frontul parcursului democratic al țării.

Să renunțăm și noi acum ar fi cel mai convenabil. Dar vă amintesc că am venit la guvernare în cel mai greu moment, când era pandemie și criză energetică", le-a transmis Ciolacu colegilor de partid.

Liderul social-democrat le-a amintit colegilor săi de partid că PSD-știi "nu au renunțat niciodată atunci când a fost greu", subliniind în context că "trebuie să ne asumăm și acum momentul cu mult curaj".

"A lăsa acum țara pradă naționalismului mistic ar fi o lașitate față de oameni și o trădare de neiertat pentru viitorul României. A repeta aceleași greșeli la alegerile prezidențiale din mai, ar însemna să dăm ceasul României înapoi cu 35 de ani. De aceea, astăzi suntem obligați să venim în fața românilor uniți și cu o alternativă corectă. Trebuie să venim în fața românilor cu un om care are cu adevărat un profil de prezidențiabil. Un om capabil, cu experiență, educat, onest și patriot. Un om cu principii puternice care a știut să lupte pentru valorile sale și care, în același timp, a putut să spună NU atunci când a fost cazul. Acest om este Crin Antonescu!", a arătat Marcel Cioalcu.