Cei doi copreşedinţi ai coaliţiei de guvernare au fost întrebaţi, într-o conferinţă de presă la Parlament, dacă demisionează de la şefia partidelor pe care le conduc în cazul în care alianţa PSD-PNL nu va obţine un scor de 50% la alegerile comasate, europarlamentare şi locale.

"Eu o să demisionez dacă pierd alegerile, momentan nu am pierdut niciun rând de alegeri. Vă rog frumos, nu-mi deranjaţi creşterea, chiar am fost singurul politician care a ieşit şi şi-a asumat, apoi au ieşit zeci de consultanţi, zeci de analişti politici care au zis că am făcut cea mai mare greşeală. Îmi asum în continuare acelaşi lucru, vom câştiga alegerile", a afirmat Marcel Ciolacu.

Liderul social-democrat a adăugat că nici el şi nici preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, nu sunt oameni înfumuraţi, întrebat dacă în cazul unui scor electoral de 30% consideră că acesta ar reprezenta o victorie.

"Nu suntem nişte lăudăroşi, lăsaţi să decidă românii (...). Nu este vorba că fugim de răspundere, nu suntem acest tip de oameni", a mai declarat Ciolacu.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a punctat că rolul liderilor coaliţiei este acela de a mobiliza activul celor două partide şi electoratul.

"Rolul nostru, astăzi, când am luat o decizie, decizie care vizează realizarea unei campanii politice şi a unei confruntări politice. nu este acela de a discuta despre demisie, este să facem tot ceea ce ne stă în putinţă să ne mobilizăm activul de de partid, să ne mobilizăm electoratul, să reuşim ca scorul pe care-l obţinem, fiecare partid la locale, şi, împreună, pe lista comună la europarlamentare să fie cât mai mare cu putinţă", a evidenţiat Ciucă.

Cei doi lideri ai coaliţiei PSD-PNL au fost întrebaţi şi cine va deschide lista la europarlamentare şi cum se vor împărţi locurile pe listă.

Nicolae Ciucă a precizat că la acest moment nu s-a discutat niciun nume, iar în privinţa locurile pe lista comună se va ţine cont de ponderea fiecărui partid în cadrul coaliţiei.

"În acest moment nu am discutat nici nume, nici modul în care vor fi împărţite aceste poziţii. Este clar că trebuie să se ţină cont de ponderea fiecărui partid în interiorul coaliţiei. La momentul în care vom fi finalizat această analiză, ne ducem din nou în Biroul naţional, vom prezenta lista, va fi aprobată şi după aceea o vom face publică", a afirmat preşedintele PNL.

Marcel Ciolacu a reiterat faptul că şi-ar dori ca lista comună la europarlamentare să fie deschisă de o doamnă, care să nu fie membru al PSD sau PNL.

"Am spus şi în cadrul coaliţiei, deci nu este un secret şi îmi asum în continuare: mi-aş dori foarte mult să găsim o doamnă care să deschidă lista de europarlamentare a celor două partide, o doamnă care să nu fie nici membră PSD, nici membră PNL. Aş dori, normal, idealul să fie o doamnă care poate gândeşte liberal, dar are o meserie social-democrată sau invers, şi sunt ferm convins că în perioada următoare vom găsi această doamnă şi, mai mult ca sigur, aşa cum spunea şi domnul preşedinte, o să venim în faţa dumneavoastră şi o să o prezentăm", a arătat Ciolacu.