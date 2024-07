„Nu si-a exprimat dorinta. El a fost presedintele PSD, a fost si exclus de doua ori, a avut o viata tumultoasa. Daca vreti parerea mea, Mircea Geoana sigur va candida. Foarte multi romani au avut functii in afara tarii si as vrea mult mai multi. Hai sa vedem ce a facut, cu ce a ajutat tara. Eu nu imi fac bilantul? Am spus ce am facut dupa fiecare vizita in strainatate. Domnule, de ce ai mers in Ucraina? De ce ai fost in Germania? Nu e normal sa ma intrebati?”, a spus Marcel Ciolacu în cadrul unei apariții tv.

Liderul PSD a vorbit despre relațiile sale cu Mircea Geoană de-a lungul timpului și s-a arătat deschis unei eventuale colaborări, în cazul în care cei doi au proiecte și principii comune pentru țară.

„Asta este abordarea pe care mi-as dori-o eu. Eu am vorbit cu domnul Geoana doar institutional, dar nu am avut niciodata o discutie despre candidatura la prezidentiale. E posibil sa o am, e ceva normal. Eu chiar sunt un om deschis. Daca avem un proiect pentru tara, daca gandim la fel, avem aceleasi principii, nu am probleme, vorbim despre solutii.”, a declarat premierul.

Marcel Ciolacu a mai vorbit și despre felul în care guvernarea din ultimul an se reflectă în sondajele electorale:

„PSD este in continuare cel mai mare partid din Romania. E normal sa fie candidatul PSD pe primul loc. Ce ma bucura este ca acest an de guvernare nu a dus la o erodare a PSD in sondaje, asa ca inseamna ca nu am facut rau. PSD si PNL au in continuare 50% iar coalitia este legitima in fata electoratului. In Franta a existat un vot care a aratat ca guvernarea nu este legitima. Astea sunt regulile democratiei”, a mai spus Ciolacu.

