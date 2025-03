Totodată, Ciolacu a subliniat că România și Polonia au ținut „spatele frontului și echilibrul de a nu degenera anumite lucruri în interiorul Uniunii Europene”.



„Văd și eu și dumneavoastră acele fake news-uri cu războaiele, cum plecăm la război. Cred că am fost foarte clar și eu și domnul președinte interimar Ilie Bolojan: România nu trimite trupe în Ucraina. Suntem un hub logistic și în acest moment cred că aportul nostru de a aduce liniștea în Europa a fost unul substanțial. Am văzut că și Polonia are aceeași aceeași tendință ca și noi. Până la urmă suntem pilonii, cele două state care am ținut spatele frontului și echilibrul de a nu degenera anumite lucruri în interiorul Uniunii Europene”, a spus Ciolacu, vineri, la Ford Craiova, unde a făcut declarații de presă.

Întrebat cum vede decizia Comisiei Europene de a se înarma toate statele membre UE, la fel cum s-a întâmplat cu vaccinurile anti-COVID, Ciolacu a răspuns că Ministerul Apărării Naționale are planul lui de înzestrare aprobat prin CSAT și asumat de Guvernul României.



„Cred că ați făcut o paralelă care n-are nicio treabă nici cu vaccinul anti-COVID, nici nu cumpărăm toți mitraliere Thompson, nici nu am auzit pe cineva impunând ceva. Ministerul Apărării Naționale are planul lui de înzestrare aprobat prin CSAT asumat de Guvernul României. E adevărat că ne dorim să producem cât mai multe capabilități pe teritoriul României. În rest, povești sunt multe, dar nu o duceți în acea zonă pentru că nu e corect și nu e real acest lucru. Oricum nu intrăm în război. Până astăzi o să apară un nou fake news, vreo hârtie după o lege de prin 2000 sau din 1992 în care se întâmplă ceva și intrăm în război. Eu vă garantez că nu intrăm în niciun război, nici nu suntem și suntem mai siguri ca niciodată”, a mai spus Ciolacu.