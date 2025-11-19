Fostul premier a atras atenția și asupra retragerii militarilor americani de la baza Kogălniceanu, pe care o consideră un moment grav, cunoscut din timp de autoritățile române.

Marcel Ciolacu a subliniat că decizia privind vizele pentru români și retragerea militarilor americani de la Kogălniceanu nu a avut caracter administrativ, ci a fost în mod evident o măsură politică. În opinia sa, astfel de hotărâri nu pot fi prezentate ca simple proceduri tehnice, ci reflectă direct relațiile bilaterale și modul în care România este percepută pe plan internațional.

Tocmai de aceea, Ciolacu a criticat actuala conducere pentru încercarea de a minimaliza situația și de a o prezenta ca pe un fapt neașteptat, insistând că asemenea decizii sunt discutate și asumate la nivelul cel puțin al miniștrilor de Externe.

Laurențiu Botin: Nu credeți că am greșit în politica externă și n-am reușit să facem punți cu administrația americană?

Marcel Ciolacu: Vă aduceți aminte că eu am ridicat vizele românilor pentru a călători în Statele Unite? Dar s-a dat la loc comanda. Eu cred că mi-am făcut datoria și am intrat și în Schengen după 13 ani.

Laurențiu Botin: La loc comanda a fost un semnal pe care noi l-am ignorat: Adică americanii ne-au cam tras de urechi.

Marcel Ciolacu: Categoric, a fost o măsură politică, nu una administrativă. Ăsta este adevărul. Cel mai grav este că ne facem că nu vedem retragerea militarilor americani de la Kogălniceanu și încercăm să spunem o poveste că nu am știut nimic, că ne-a surprins. Acel lucru s-a știut cu luni de zile înainte. Nu există o astfel de decizie să nu fie asumată și discutată la nivel cel puțin de miniștri de Externe.

Cei de acum să răspundă și să explice românilor de ce s-au întâmplat aceste lucruri.

