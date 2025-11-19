Urmărește declarațiile fostului președinte al PSD, în direct la Televiziunea Poporului, aici:

LIVE TEXT

Marcel Ciolacu: Ce constat eu este totul perfect. Ce a uitat domnul Bolojan să spună este că avem o inflație dublă față de inflația pe care am lăsat-o eu. Normal că ai venituri mai mari, când ai inflație mai mare. Economia se măsoară prin creștere economică, prin consum și prin investiții. Nu cât de mult ai pus jugul pe companii sau pe oameni. Cu adevărat, îți trebuie o colectare bună și toată lumea care are de plătit impozite trebuie să le plătească în egală măsură. Acest lucru este foarte corect.

Ce creștere economică va avea România la sfârșitul anului? Nu cumva vom intra într-o recesiune de tehnică? Fiindcă dacă avem două trimestre la rând cu scădere pe minus a economiei a... Nu creșterea Taxelor și impozitelor justifică veniturile la buget sunt una. Economia în ansamblu este cu totul și cu totul altceva. Confundarea reformei România are nevoi reforme structurale. Cu toții suntem de acord cu acest lucru, dar confundarea reformei cu concedierile colective de fapt distrug încrederea în conceptul de reformă. Adevărata reformă înseamnă cu totul și cu totul altceva, înseamnă eficiență structurală cu centre de dezvoltare regionale, implicând autoritățile locale, nu luând decizii din Palatul Victoria din birou Primului Ministru fiecare primărie ce angajați trebuie să aibă, ce cheltuieli trebuie. Acesta nu este rostul primului ministru. Primul ministru are cu totul și cu totul alt rol în gestionarea economică. De fapt tot acest joc cu concedierile sunt un joc de imagine. Nimic altceva. Pentru a crea un fals salvator nu sunt o reformă reală. Aici este discuția mea între mine și domnul Bolojan.

Domnul Bolojan a scris cumva în postare care-i nivelul investițiilor față de anul trecut. Eu am avut o sută douăzeci de miliarde de lei, un record după revoluția din \"89. Niciodată nu s-a investit atât în România. Câți bani am investit? Am reușit să deblocăm PNRR-ul. Ce bani s-au mai încasat? Dumneavoastră și reprezentanții televiziunii dumneavoastră mă întrebau, cred că zilnic. Domnule Ciolacu, ce cerere de plată s-a mai încasat? Când se încasează? Ce jaloane nu s-au îndeplinit? Ce ținte? Ce bani pierdem? Când îi pierdem? Toate aceste întrebări au dispărut, în acest moment vorbim de concedieri? Și nimic altceva. Pe care le confundăm de fapt cu reforme. Apropo de contrevieri.

Mă inspir din articole din presă, de exemplu am citit un articol din Ziarul Financiar, o comparație între ce este azi și ce era anul trecut în administrația centrală. Nu s-a făcut nicio concediere și nicio reducere în ministere. Eu nu am o problemă cu concedierile punctuale, când vii cu o reformă, cu digitalizare, transparență, alt sistem implementat. Primăria municipiului Buzău are sistemul Kaizer și funcționează cu organigrama la jumătate. La fel și la Suceava, noul președinte al CJ a implementat alt sistem de conducere și a disponibilizat alte persoane. Nu hotărăști din birou — asta e descentralizarea autorității locale. Primarii, toată lumea ne cere de 35 de ani. Tu vii din administrația locală și impui niște reguli pe care nu le-ai fi respectat niciodată dacă ar fi venit de la un premier. Un prim-ministru începi cu reforma administrației centrale — aceea este în subordinea ta, nu intri peste administrația locală. Cere reducerea cheltuielilor cu 10%, e corectă cererea, dar fiecare autoritate hotărăște prin bugetul propriu.