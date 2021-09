"Cei care sunt la guvernare să respecte legea. Noi am făcut o lege – Orban a spus că nu se poate, să se facă în tranșe. Am făcut în tranșe și colegul lui Orban, Cîțu a zis că nu se poate. La fel și cu legea dublării alocațiilor (...)", a spus Ciolacu, la Realitatea PLUS.

Liderul PSD a arătat, referindu-se la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), că nu a apucat să vadă până în prezent planul național prin care României îi sunt alocate 29,2 miliarde de euro, acesta fiind "secretizat".

"PNRR are 6 piloni în toată Europa. Pe al României nu l-am văzut. Doar pe al Franței, pe al Germaniei, al Italiei... Așa funcționează (guvernul - n.r.). Nu ne-au promis transparență? Acest program afectează toată țara. A fost o singură discuție la Guvern cu primul-ministru...", a arătat Ciolacu.

Întrebat ce măsuri ia PSD, ca principal partid de Opoziție, având în vedere situația dramatică prin acre trec românii în momentul de față, pornind de la valul de scumpiri, pandemia de coronavirus și țara guvernată în funcție de interese, președintele PSD a răspuns: "Care este instrumental meu? Moțiunea. Credeți că va scapă cineva de acest jaf național? De jaful de la Unifarm?"

Întrebat pe cine ar propune premier dacă președintele Klaus Iohannis va invita PSD la guvernare în cazul în care moțiunea de cenzură va trece și guvernul Cîțu va pica, Marcel Ciolacu a spus că într-o astfel de ipoteză ar merge pe varianta alegerilor anticipate. "Nu vom face nicio propunere, îi vom spune că vrem anticipate", a spus Ciolacu.

Referitor la blatul cu PNL de care a fost acuzat PSD în ultimele săptămâni, liderul social-democraților a afirmat: "Am făcut un blat cu USR și cu AUR s ail dăm pe Cîțu jos".