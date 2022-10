Marcel Ciolacu a transmis vineri partenerilor de la guvernare că s-a săturat de acuzaţii şi că va reacţiona de fiecare dată „până când vor recunoaşte adevărul”, însă asta nu înseamnă „că aruncăm ţara într-o criză politică”.

Ciolacu a mai susținut că PSD „face diferenţa şi în Parlament, şi în Guvern” şi că a adus o coerenţă clară, prin miniştrii săi, în actul de guvernare.

În același timp, preşedintele PSD a ameninţat și cu ieșirea de la guvernare dacă i se vor impune schimbări. A refuzat însă să confirme o ieșire de la guvernare și a insistat cu continuitatea alianței dintre PSD și PNL.

„Exclus aşa ceva! Acest guvern şi această coaliţie trebuie cel puţin până în anul 2024 să fie funcţională. Nu există altă construcţie politică. Am văzut oamenii noi de la USR de ce au fost în stare şi au văzut şi românii. Dar asta nu înseamnă că cineva îşi va putea permite să atace vreun coleg – indiferent că este membru al guvernului – despre care să nu spună adevărul. Cum ar trebui doamna Gabriela Firea să nu spună adevărul despre Nicuşor Dan cu ceea ce face în Bucureşti şi dezastrul din Bucureşti? Să îşi asume deciziile luate. (...) Eu am înţeles la un moment dat că este bine să îl ţii ocupat pe Vasile Dîncu. Ei nu au înţeles lucrul acesta şi şi-au creat şi ei o problemă, dar mi-au creat şi mie”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri seară, la Conferința Județeană de Alegeri PSD Buzău.

Legat de criza energetică și a pensiilor, Marcel Ciolacu a afirmat că „nu avem soluţii miraculoase. Trebuie să cântărim foarte bine. Şi eu m-am săturat să avem discuţii şi licitaţii cât vor primi sau nu pensionarii. Sunt unul dintre cei care am riscat foarte mult când am solicitat votul colegilor mei să intrăm la guvernare. Nu îmi pare rău că am făcut acest lucru fiindcă lucrurile au mers înainte şi am ieşit dintr-o zonă foarte întunecată a României. Să nu mă enerveze să îmi aduc aminte exact de toate cifrele din pandemie şi de dezastrul din pandemie. Şi până să mai răspundă întâi să dea explicaţii pentru miliardul ăla furat numai la vaccinuri şi eu încep să fiu mulţumit. Să mă facă să îmi pară rău că v-am rugat să votaţi să intrăm la guvernare, să ne asumăm o asemenea responsabilitate în cea mai mare criză prin care trece România după al doilea Război Mondial pentru că o să venim cu toţii şi o să spunem toate adevărurile”.

„Nu vreau nici să intre România într-o zonă de instabilitate politică, nici economică, dimpotrivă. Vreau să construiesc cu Nicolae Ciucă. Suntem amândoi conştienţi de responsabilitatea pe care o avem în acest moment, dar vreau ca şi colegii mei să fie respectaţi şi nu fie atacaţi pe nedrept. Să nu mi se ceară înlocuiri pe nedrept, fiindcă în acel moment parteneriatul nostru va lua sfârşit”, a mai spus Marcel Ciolacu, la Buzău.