Manevrele ministrului rezist de la Economie pentru a fenta statul. Radu Miruță a aprobat majorări salariale și de 50%

În timp ce românii sărăcesc tot mai mult de la o zi la alta din cauza măsurilor impuse de Guvernul Bolojan, ministrul Economiei, Radu Miruță, aprobă majorări de salarii pentru funcționarii din instituția pe care o conduce. 

Creșterea salariului de bază cu aproximativ 40-50% a fost posibilă printr-un mecanism intern al instituției. Mai exact, după comasarea Ministerului Economiei cu cel al Digitalizării, angajații au început să fie mutați între diferite direcții ale instituției, iar fiecare mutare presupune eliberarea unui nou ordin de încadrare, ceea ce duce și la majorări salariale. 

Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, ministrul Miruță susține că nu ar exista mutări între ministere, ci este vorba despre aducerea unor oameni care lucrează în aceleași condiții pe aceleași salarii. Totul s-a făcut cu acordul Parlamentului, mai spune acesta. 