Creșterea salariului de bază cu aproximativ 40-50% a fost posibilă printr-un mecanism intern al instituției. Mai exact, după comasarea Ministerului Economiei cu cel al Digitalizării, angajații au început să fie mutați între diferite direcții ale instituției, iar fiecare mutare presupune eliberarea unui nou ordin de încadrare, ceea ce duce și la majorări salariale.

Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, ministrul Miruță susține că nu ar exista mutări între ministere, ci este vorba despre aducerea unor oameni care lucrează în aceleași condiții pe aceleași salarii. Totul s-a făcut cu acordul Parlamentului, mai spune acesta.