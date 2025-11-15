Acesta s-a ascuns de carabinieri într-o pensiune și a împărțit o cameră mică cu fratele său, condamnat și el pentru tentativă de omor, după răfuiala din benzinărie.

În România stă în lux, în Italia împarte camera cu fratele său

Dani Mocanu a fost condamnat la 4 ani de executare în dosarul în care este acuzat de tentativă de omor după ce, în anul 2022, a bătut cu ranga doi tineri. La altercație a participat și fratele cântărețului, Nando, condamnat și el în același dosar. De teama închisorii, Dani Mocanu și fratele său au renunțat la luxul de acasă și au fugit în Italia, la o pensiune aflată la 35 de kilometri de Napoli.

„Am un mesaj pentru toată generația de azi! Banii aduc fericirea!”, spunea manelistul.

Deși în județul Argeș, Dani Mocanu are o vilă de lux și condiții moderne, în Italia, artistul și fratele său au împărțit aceeași cameră. De altfel, aceștia ar putea ispăși și arestul la domiciliu acolo, spun jurnaliștii. Dani Mocanu și Nando au fost reținuți, iar instanța din Italia au hotărât să le dea o pedeapsă mai blândă până se decide dacă vor fi extrădați sau nu în România.

Nu este prima dată când Dani Mocanu are probleme cu legea. Acesta a mai fost plasat în arest la domiciliu, iar de-a lungul timpului a fost amendat din cauza ilegalităților. Pe lângă faptul că a fost prins gonind pe străzi cu bolidul de mulți cai putere, manelistul a fost pedepsit și pentru melodiile discriminatorii față de femei.