Manelistul Dani Mocanu (Daniel Mocanu) și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost localizați și arestați pe 10 noiembrie 2025 în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Arestarea a avut loc în baza unui Mandat European de Arestare (MEA) emis de autoritățile române, după ce cei doi au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor (Dani Mocanu la 4 ani, fratele său la 7 ani de închisoare).

În prezent, ei sunt în custodia autorităților italiene, iar Curtea de Apel din Napoli desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a MEA și pentru a decide cu privire la extrădarea lor către România.

Motivul pentru care instanțele italiene, inclusiv Curtea de Apel din Napoli, aplică frecvent măsura arestului la domiciliu în locul arestului preventiv (închisoare) în cazurile bazate pe Mandate Europene de Arestare (MEA) ține de respectarea drepturilor omului și de condițiile din penitenciarele din țările solicitante.

Iată principalele argumente invocate, cunoscute și ca excepția "condițiilor precare".

Condițiile din penitenciarele străine

Aceasta este cea mai frecventă justificare, cunoscută sub denumirea de Excepția Săvulescu/Bica.

Jurisprudența CEDO: Instanțele italiene (și nu numai) invocă adesea jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Dacă există riscul real ca persoana extrădată să fie deținută în condiții care încalcă Articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) în țara solicitantă (în acest caz, România), instanța poate refuza extrădarea sau poate impune măsuri alternative.

Deciziile Curții de Casație: Curtea de Casație a Italiei a stabilit că, dacă o persoană condamnată în România demonstrează că nu i se poate garanta un spațiu minim de detenție de cel puțin 4 metri pătrați (standardul impus de CEDO), extrădarea poate fi respinsă.

Plasarea în arest la domiciliu în Italia reprezintă o măsură de siguranță: menține persoana sub supraveghere, dar evită plasarea ei imediată într-un sistem penitenciar pe care instanța italiană îl consideră potențial neconform cu standardele europene.

2. Alternativa extrădării

În unele cazuri, instanța italiană poate decide să aplice sancțiuni alternative la închisoare, sau să ajusteze pedeapsa pentru a fi executată în Italia, în conformitate cu legislația italiană.

Adaptarea pedepsei: Italia poate refuza recunoașterea integrală a unei sentințe din România și poate transforma pedeapsa în una care se aliniază mai bine la propriul sistem juridic, care este mai permisiv cu măsurile de arest la domiciliu sau cu suspendarea.

Riscul de bis in idem: Extrădarea poate fi respinsă dacă există o suspiciune că persoana ar putea fi judecată de două ori pentru aceeași faptă (deși acest lucru este rar în cadrul MEA).

3. Precedente notabile

Decizia în cazul fraților Mocanu urmează o linie stabilită de alte cazuri de urmăriți de justiția din România.

Alina Bica: Fosta șefă DIICOT, condamnată în România, a reușit să evite extrădarea în baza deciziilor instanțelor italiene referitoare la condițiile precare din penitenciare.

Ionel Arsene: Fost președinte de CJ, a obținut respingerea extrădării, instanța invocând aceleași argumente privind condițiile de detenție și, în unele cazuri, starea de sănătate.

Acordarea arestului la domiciliu fraților Mocanu este o măsură temporară, luată pentru a respecta cerințele procedurale și de drepturile omului ale Italiei, în timp ce se analizează dacă extrădarea către sistemul penitenciar românesc ar încălca standardele CEDO. Această măsură nu este neapărat un semn că extrădarea va fi refuzată, dar arată că procesul este unul complex și poate dura.