Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat verificările în cazul cunoscutului solist de muzică de petrecere din județul Argeș, Dani Mocanu, descoperind o schemă complexă de evaziune fiscală.

Inspectorii au verificat cinci firme și două persoane fizice, ajungând la concluzia că artistul le folosea pentru a se sustrage de la plata taxelor către bugetul de stat.

Cesionarea drepturilor de autor cu titlu gratuit către societăți controlate de membrii familiei

Schema se baza pe cesionarea drepturilor de autor cu titlu gratuit către societăți controlate de membrii familiei. Aceste firme generau venituri substanțiale din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook, etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat.

În plus, societățile au fost utilizate pentru deducerea ilegală a TVA aferentă autovehiculelor personale folosite de artist.

În urma verificărilor, Antifrauda a stabilit că implicațiile fiscale nedeclarate se ridică la suma totală de 1.612.037 lei, din care cea mai mare parte o reprezintă TVA-ul nedeclarat (1.142.004 lei), alături de impozit pe profit (164.509 lei), impozit pe dividende (271.640 lei), impozit pe venit (20.556 lei) și impozit pe venitul microîntreprinderilor (13.328 lei).

Pe lângă această sumă, inspecția fiscală a mai stabilit creanțe fiscale suplimentare în valoare de 710.930 lei privind drepturile de autor.

ANAF subliniază că aceste acțiuni vizează asigurarea echității fiscale și concurenței loiale pentru toți contribuabilii care obțin venituri din activități artistice și din surse online.