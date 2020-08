Managerul Spitalului Județean Vaslui, internat de URGENȚĂ în spital ca urmare a infectării cu COVID-19

Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Vaslui, Ana Rinder, este internată în stare gravă în spital ca urmare a infectării cu virusul SARS-CoV-2! Se pare ca managerul a luat virusul chiar de la fiul sau, care s-a aflat in grupul celor 30 de tineri care s-au intors de urgenta de pe litoral, zilele trecute, deoarece in grupul lor se afla o fata confirmata pozitiv cu coronavirus. Este vorba despre controversatul caz al fetei ambulantierului de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Vaslui, considerat cazul zero al focarului din grupul adolescentilor plecati la Costinesti.

