Managerii din comerț și servicii anticipează scumpiri în următoarele luni

Taxele și scumpirea energiei sunt principalele cauze ale scăderii vânzărilor
Aproape jumătate dintre manageri se așteaptă la majorări de prețuri în perioada următoare, arată o anchetă realizată în luna noiembrie de Institutul Național de Statistică privind tendințele în evoluția activității economice, a numărului de salariați și a prețurilor.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (soldul conjunctural fiind -2,5 %). În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de ușoară creștere a numărului de salariați (sold conjunctural +10,1%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți 45,9% și doar 1,6 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de +44,3%.