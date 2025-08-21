Nu trebuie să fii as în bucătărie ca să pregătești această rețetă. Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un preparat extrem de delicios cu care o să îi cucerești chiar și pe cei mai pretențioși gurmanzi.

INGREDIENTE:

Pentru mămăliguță

600-650 ml de apă

130-135 grame de mălai

1 praf de sare

Pentru compoziția dintre straturi:

50 grame de unt

150-250 grame de brânză de burduf

8 ouă de prepeliță

MOD DE PREPARARE:

Cum se prepara Mămăliguța în straturi, cu brânză de burduf și ouă de prepeliță

Se prepară o mămăliguță mai mult moale decât tare și doar cu un praf de sare, pentru că brânza de burduf este suficient de sărată.

Între timp se unge cu unt un vas (de Jena, sau de porțelan termorezistent).

Brânza de burduf se răzuiește pe răzătoarea mare și se lasă în așteptare.

Când mămăliguța este gata, se toarnă un prim strat, fierbinte, la baza vasului. Se adaugă o feliuță de unt și se întinde peste mămăliguță, nivelând primul strat.

Se presoară uniform brânza răzuită de burduf și apoi se pune al doilea și al treilea strat de mămăliguță, procedând la fel ca la primul strat. Peste al treilea strat va fi brânză răzuită de burduf.

Se fac 8 adâncituri în mămăliguță și se pune în fiecare ”cuib” câte un ou de perepeliță.

Se dă vasul la cuptor, la temperatură medie și se lasă până ce se întăresc albușurile. Atunci se scoate vasul din cuptor, se porționează și se servește mămăliguța în straturi.

Cine dorește poate adăuga la servire 1-2 linguri de smântână, sau de iaurt gras, potrivit sursei.