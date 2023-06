„Ileana Negru, mama unui copil ucis la Revoluția din 1989, şi-a dat foc, pe 25 mai, de Ziua Eroilor, în Poiana Braşov, decedând în ambulanţă, înainte de a fi preluată de elicopterul SMURD, a precizat IPJ Brașov.

„La data de 25 mai, în jurul orei 18.00, Poliţia Staţiunii Poiana Braşov a fost sesizată cu privire la faptul că o persoană de sex feminin şi-ar fi dat foc în zona Poiana Mică a staţiunii Poiana Braşov. Poliţiştii s-au deplasat cu operativitate la faţa locului, din cercetări rezultând că o femeie, în vârstă de 66 de ani, din municipiul Braşov, şi-ar fi dat foc pe drumul forestier Drumul Vechi, ce face legătura între zona Poiana Mică şi strada Poiana Ruia, din Staţiunea Poiana Braşov”, arată autoritățile în comunicat.

Cătălin Giurcanu a postat informații suplimentare despre acest caz:

„Astăzi am aflat o veste care mi-a sfâșiat inima. D-na Negru, mamă de Erou Martir, a murit. Venise în România ca să-și rezolve problemele cu Casa de Pensii, cu Casa de Sănătate, cu SSRML-ul. Stătea la fiica dânsei, care trăiește și muncește în Spania, deoarece nu se mai putea deplasa prea bine, operându-se la șold recent. Ne-am întâlnit pentru puțin timp la Biserica Cașin, pentru a-mi lăsa decizia dânsei de pensie unde se vedea clar cum o mamă de Erou Martir are indemnizația de 918 lei. Mi-a povestit cum a fost umilită la toate instituțiile statului român, mai puțin la SSRML, unde a găsit înțelegere la noul Secretar de Stat pentru a tipări un nou certificat, deoarece dânsa divorțase, și nu mai corespundea numele. Am încurajat-o și i-am promis că voi încerca să o ajut cu tot ce pot. Am crezut că a plecat înapoi la familia dânsei în Spania. Astăzi am primit un mesaj de la fiica d-nei Negru care mi-a spus că mama dânsei a murit...Nu mi-a venit să cred. Și, după un timp, mi-a spus ce s-a întâmplat. D-na Negru nu a murit în Spania, ci în România, de ziua Eroilor. Pe 25 mai, s-a dus la mormântul lui Florin, băiatul ei de 12 ani împușcat la Revoluție, după aceea s-a dus în Poiana Brașov, și-a turnat benzină, și și-a dat foc... Atunci când au reușit să o resusciteze, a spus că: "Am făcut gestul ăsta în numele eroilor martiri." După aceea și-a dat duhul.

Oameni buni, în ce țară trăim dacă o mamă de erou moare în felul acesta și toată lumea tace ? În ce țară trăim dacă o mamă de erou martir își ia viața sătulă de batjocura statului român ? Dacă o mamă de Erou Martir își ia viața pentru că procurorii și judecătorii îmbuibați de salarii și pensii speciale mimează justiția de 33 de ani ? Unde am ajuns ? Ce fel de oameni suntem ?

D-na Negru, Dumnezeu să vă odihnească !

Lucrurile NU vor rămâne așa. Nu se poate ca statul ăsta să fie atât de eșuat.

PS: nu am rugat niciodată să distribuie cineva ce postez eu, dar în acest caz, vă rog frumos,” a scris Cătălin Giurcanu pe Facebook.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, David Gabriel Fătu, apropiat al decedatei, a vorbit despre batjocura întâmpinată de victimă în relație cu instituțiile statului:

„De atâta timp, de ani de zile de prin 2000 dânsa se tot plânge către Secretariatul se Stat iar cei care au fost Casa de Pensii spun că nu șade în România și nu are dreptul la acești bani. NU au prezentat nici un articol de lege. Casa de Pensii și instituțiile superioare fac aceste abuzuri, indiferent de guvernare.”