Mama tinerei gravide moarte în explozia din Rahova, noi mărturii-șoc: "Am aflat după 11 ore ca fiica mea a murit"

Mama tinerei gravide moarte în explozia din Rahova, noi mărturii-șoc: "Am aflat după 11 ore ca fiica mea a murit"/ Arhiv[ foto
Mama tinerei gravide moarte în explozia din Rahova, noi mărturii-șoc: "Am aflat după 11 ore ca fiica mea a murit"/ Arhiv[ foto

Mama gravidei moarte în explozia din cartierul bucureștean Rahova face noi mărturii cutremurătoare. Deși a trecut mai bine de o lună de la tragedie, femeia nu-și poate reveni nici acum din șoc. Mama Mirelei spune că fiica ei ar fi avut o șansă dacă nu s-ar fi intervenit extrem de târziu. 

De altfel, femeia susține că a aflat că Mirela a murit abia după 11 ore. Sistemul este nepregătit pentru astfel de situații, este concluzia femeii. Iar felul în care a fost tratată de instituțiile statului a fost, citez, „o tortură”.

Mama Mirelei susține că s-a confruntat cu indiferența și nepăsarea salvatorilor. Ea povestește că bărbatul care i-a prelevat probe ADN i-a transmis că trupul gravidei ar fi fost distrus de placa de beton căzută pe ea, însă la morgă a aflat că fiica ei era întreagă.

Femeia a explicat și că în momentul exploziei nu era acasă, deoarece avea grija de mama ei. 