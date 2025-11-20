De altfel, femeia susține că a aflat că Mirela a murit abia după 11 ore. Sistemul este nepregătit pentru astfel de situații, este concluzia femeii. Iar felul în care a fost tratată de instituțiile statului a fost, citez, „o tortură”.

Mama Mirelei susține că s-a confruntat cu indiferența și nepăsarea salvatorilor. Ea povestește că bărbatul care i-a prelevat probe ADN i-a transmis că trupul gravidei ar fi fost distrus de placa de beton căzută pe ea, însă la morgă a aflat că fiica ei era întreagă.

Femeia a explicat și că în momentul exploziei nu era acasă, deoarece avea grija de mama ei.