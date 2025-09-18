Circumstanțele tragice ale accidentului

Ancheta a scos la iveală că cei doi părinți nu au folosit scaunul auto omologat pentru copilul lor, motivând că ar fi „inestetic” și că nu îl considerau necesar. Copilul era transportat fie pe scaunul din dreapta șoferului, fie pe bancheta din spate, neasigurat, învelit într-o pătură. În timpul deplasărilor, acesta s-a lovit în repetate rânduri la cap, leziuni care, conform raportului medico-legal, au condus în cele din urmă la decesul său.

Documentele instanței arată că mama, în vârstă de 20 de ani la momentul tragediei, practica prostituția, iar partenerul său de 26 de ani îi găsea clienți. În timpul absenței mamei, tatăl copilului îl plimba prin oraș pe bebeluș, fără a-l asigura în scaunul corespunzător. Martorii au confirmat că astfel de situații erau frecvente, iar imaginile din telefoanele celor doi au arătat clar că minorul nu era niciodată protejat corespunzător în mașină.

Cei doi și-au dat seama că minorul nu este bine, dar au refuzat să-l ducă la spital, căci femeia avea clienți programați.

În instanță, nici el și nici mama copilului nu au admis că au vreo vină. Bărbatul a susținut că băiețelul a murit pentru că s-ar fi înecat cu lapte. Iar femeia a picat testul poligraf când a fost întrebată dacă și ea îl rănise intenționat sau accidental pe cel mic.

Condamnările și urmărirea mamei

Curtea de Apel Iași a stabilit vinovăția ambilor părinți pentru ucidere din culpă și neglijență gravă. Tatăl execută pedeapsa de cinci ani de închisoare și are și condamnări anterioare pentru proxenetism, în timp ce mama, de 20 de ani, a fugit după pronunțarea sentinței și este acum dată în urmărire națională.

„Cel mai probabil mod de producere a leziunilor este nepurtarea scaunului auto sau a scoicii specifice bebelușilor, obligatorie prin lege. În timpul mișcărilor mașinii, copiii se lovesc de părțile dure ale interiorului autoturismului”, a explicat președintele Curții de Apel Iași, Diana Cheptene-Micu.

Expertiza specialiștilor

Radu Neneșteanu, instructor auto, a subliniat pentru un site de știri: „Toți copiii trebuie, obligatoriu, transportați într-un scaun auto omologat. Acesta oferă protecție în caz de accident sau frânări bruște.”

Această tragedie scoate în evidență importanța respectării normelor de siguranță pentru cei mai vulnerabili pasageri și va rămâne un caz de referință privind responsabilitatea părinților în trafic.