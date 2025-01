Anul acesta am(F23) zis că vreau un revelion mai chill și liniștit cu partenerul(M23) și încă un cuplu. Ne-am organizat și ne-am strâns în sufrageria prietenului meu. Am povestit, jucat Jenga/Activity/ cărți și ne-am uitat la ceva special de stand-up.

S-a făcut ora 5 dimineața și cuplul a plecat. M-am gândit că rămân la prietenul meu(suntem de 4 ani împreună) și la un 7 dimineața o iau și eu spre casă. I-am dat dimineața un mesaj mamei mele că totul a fost okay, sunt bine în siguranță, ne trezim încet, strângem una alta pe acolo și după vin acasă.

Am zis că închid ochii puțin. Reușeam să adorm un minut doua și mă trezeam brusc, tresăream în somn și simțeam că îmi bate inima în urechi și mă simțeam foarte anxioasa. La 7 fix mă sună, mă jignește la telefon că sunt o "panaramă", că deranjez oamenii, "în 10 minute ești în casă".

„Am intrat în casă pe silent să nu deranjez. Sincer vă zic că aveam senzația că îmi tremură și oasele și îmi vibrează mușchii. Maică-mea a venit la mine să mă întâmpine în cel mai Balkan mod. Mi-am luat palma ancestrală a dacului și am fost trimisă la culcare, ea s-a enervat că nu am avut absolut nici o reacție pentru că mă așteptam la genul ăsta de reacție din partea ei, lucru ce mă bâzâie. Nu mi se pare normal. Nu mi se pare că am greșit cu ceva... Dacă vi se pare că am greșit, please do tell me”, a mai povestit fata.

„Faptul că sunt făcută panarama când sunt într-o relație de 4 ani spune multe despre unii”, detaliază aceasta.

Postarea a câștigat rapid popularitate, atrăgând aproape 300 de comentarii pe Reddit. Majoritatea celor care au intervenit au susținut că persoana în cauză nu are nicio responsabilitate și ar trebui să își găsească urgent un apartament de închiriat.

„Îmi pare rău că s a întâmplat asta. Poate asta e un moment bun să începi să te gândești la o chirie pentru tine”.

„Dacă ai posibilitatea să-ți iei un job pe lângă facultate, și nu ai deja, fă-o. Bonus, așa stai și mai mult timp plecată de acasă că să nu mai aibă ocazia să te controleze”, scrie un internaut.

Un alt utilzator a platformei îi recomandă să mai reziste până la terminarea facultății: „Cel mai important e să termini facultatea cu bine și să ajungi pe salariul tău, atunci vei putea rupe legătura cu ei fără nicio grijă, vei fi un om liber. Sau dacă te muți, vorbește să te muți cu prietenul tău, în niciun caz singură. Inflația e la cer și totul se vă scumpi și mai mult în viitorul apropiat, mai bine tragi de banii economisiți decât să îi dai pe chirie și utilități și să fii forțată să mergi și la facultate, să și munceșți și să îți și găteșți singură tot.”

Un al utilizator sesizează că aceeși mamă abuzivă care o jignește spunând că este „panaramă și curvă”, peste 10 ani va întreba: „Când ne faci și noua un nepot?” sau va zice: „De ce nu mai vorbește copilul meu cu mine?! I am oferit tot”.

Tânăra mărturisește că deja mama o întreabă când se mărită, „dar ea își face sepukku la gândul că dorm cu prietenul meu în același pat. Ca idee că noi am mai fost în mini vacanțe împreună unde este logic că am dormit împreună, acolo era okay. Nu îi okay când o fac la el acasă sau la mine acasă.”

„Ai 23 de ani și ți-ai luat bătaie de la părinți pentru că ai petrecut de revelion cu iubitul? Zi asta cu voce tare în oglindă”, comentează cineva.

„Chiar crezi că cineva atât de lipsit de minte și logică cum e maică-ta are dreptate în legătură cu multe chestii? De la o femeie la alta: maică-mea e o idioată și taica-miu e mult mai rău că ea. Dacă mă luam după lecțiile ei de viață, acum eram singura trăind cu ei acasă. Regula de bază: cineva foarte prost într-o situație dată, probabil nu e un geniu în general. Pleacă liniștită. O să descoperi că nimic din ce ți-a spus nu e adevărat”, a comentat un internaut.

Un al utilizator al platfromei a susținut: „ce descrii tu, în România e cvasinormalitate!”

„Nu s-a schimbat nimic. Am 52 de ani și îți spun că nu s-a schimbat nimic. Când eram tânăr, la fel făceau și mama și tata. Îmi spuneau ce frumos e că ăla e cu aia și laga-laga lugu-lugu, dar dacă era vorba de mine... aaaa, golanule! Asta arată că ceva în parcursul uman de la tânăr la părinte și pe urmă la părinte de adolescent(ă), ceva se schimbă”, a comentat altcineva.

Bărbatul crede că părinții de adolescenți se comportă cu copiii lor la fel cum au fost și ei tratați de părinții lor. „Suntem doar xeroxuri cu margini galbene ai părinților noștri... Acuma, pfuaaa... nici nu iese ăla mare din casă că sună nevastă-mea: Ai ajuns?

