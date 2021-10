O explozie produsă, aparent, în urma unei scurgeri de gaze, a distrus o parte dintr-un bloc de apartamente cu cinci etaje în oraşul Naberejnîe Celnî (Republica Tatarstan), situat la 930 km de Moscova, au anunţat luni serviciile de urgenţă ruse, citate de Reuters.



Cel puţin patru persoane au fost rănite, două au fost prinse sub dărâmături, iar alte peste 30 au fost evacuate, conform unui bilanţ preliminar realizat de filiala locală a Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă.

#BREAKING: Several people injured in explosion at five-storey residential building in Russia\"s Naberezhnye Chelnypic.twitter.com/5eQi3gvgjj — I.E.N. (@BreakingIEN) October 25, 2021



Imagini video difuzate pe social media arată acoperişul şi o parte din cele două etaje superioare prăbuşindu-se, în timp ce lumini mai sunt încă aprinse în alte apartamente din clădire.



Exploziile în urma scurgerilor de gaze sunt relativ frecvente în Rusia din cauza infrastructurii învechite şi a reglementărilor precare de siguranţă, potrivit Reuters, preluată de agerpres.ro.



Reamintim că în septembrie, două persoane şi-au pierdut viaţa în urma exploziei produse într-un bloc de apartamente din oraşul Noghinsk, iar alte trei au decedat ca urmare a unei deflagraţii produse câteva zile mai târziu într-o localitate din regiunea Lipeţk.

Sursa FOTO&VIDEO: Twitter.com