Putea fi salvat copilul de 4 ani?

Recent, Institutul de Medicină Legală (IML) Iași a emis un raport care confirmă legătura directă între intervenția chirurgicală și decesul copilului. Conform raportului, infecțiile dobândite și starea septicemică a fost atribuită condițiilor necorespunzătoare din cadrul actului medical. Documentul sugerează că promiscuitatea și igiena neadecvată din timpul operației ar fi contribuit semnificativ la agravarea stării micuțului, ducând la decesul său.

Spitalul Sf. Pantelimon din Focșani a fost în centrul mai multor controverse și plângeri penale legate de decese inexplicabile, ceea ce ridică semne de întrebare asupra standardelor de îngrijire și a managementului unității. În acest context, cazul băiețelului a amplificat îngrijorările legate de condițiile de tratament și siguranța pacienților în cadrul spitalului.

Avocatul Adrian Cuculis vine cu lămuriri în acest caz

Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia îndoliată, a subliniat gravitatea situației, evidențiind că băiețelul a murit în urma unei proceduri ce ar fi trebuit să fie de rutină. Familia din Gura Caliței, localitate din județul Vrancea, este profund marcată de această pierdere și acuză medicii de neglijență, considerând că moartea copilului ar fi putut fi prevenită cu măsuri adecvate de siguranță și igienă.

„Cazul șocant al băiatului de doar 4 ani care a murit in urma unei intervenții chirurgicale efectuate la spitalul Sf. Pantelimon din Focșani in anul 2022 a primit un răspuns ferm din partea IML Iași.

Legătura de cauzalitate intre operație si deces.

Infecțiile dobândite si starea septică puse pe seama promiscuității actului medical.

Sf. Pantelimon de Focșani are zeci de plângeri penale depuse pentru alte si alte cazuri de decese inexplicabile.

Băiețelul a fost operat pentru o afecțiune simpla de hernie inghinala.”, a declarat avocatul Cuculis pentru Realitatea.net.

Noi detalii în cazul copilului mort la un spital din Focșani / Sursa foto - Avocatul Adrian Cuculis

Cazul a stârnit un val de reacții, iar autoritățile sunt acum sub presiune pentru a investiga în detaliu circumstanțele tragice și pentru a lua măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de incidente în viitor.