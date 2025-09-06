Dascălii nu sunt singurii care ies în stradă. Tot din cauza Guvernului Bolojan și cei din administrația publică vor protesta, pe fondul concedierilor masive. Românii vor picheta sediul executivului pe 15 septembrie, iar dacă nu se va rezolva nimic după acest demers, atunci vor declanșa grevă generală.

Profesorii se pregătesc să revină în stradă luni, chiar în prima zi de școală. La protest s-au anunțat deja 30 de mii de participanți, iar dascălii vor merge în marș inclusiv până la porțile palatului Cotroceni.

Dascălii acuză că ministrul face presiuni ca să oprească protestul.

Între timp, ministrul Educației își menține optimismul și se declară ferm convins că toate cadrele didactice vor fi în clase luni, nu pe stradă, la proteste.

Deși protestează deja de mai bine de o lună, profesorii nu au fost luați în seamă de autorități și nu au fost primiți la discuții nici de premier, nici de președintele țării.