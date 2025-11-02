Ce înseamnă pentru fiecare zodie

Berbec: Thomas spune că „această lună plină va zgudui veniturile şi averea voastră”. E posibil să se încheie un flux financiar sau să apară unul nou. Atenţie la cheltuieli!

Taur: Pentru Taur este una dintre cele mai importante perioade ale anului. Thomas avertizează că „un eveniment masiv, destinat, va apărea. Folosiţi această perioadă pentru a elibera trecutul şi ceea ce nu vă serveşte sau nu vă face fericiţi, în special în ceea ce priveşte relaţiile.”

Gemeni: „Luna plină strigă să stai în umbră şi să te întorci către interior”, spune Thomas. Este momentul să faci faţă bagajului tău emoţional, anxietăţilor şi fricilor.

Rac: Viaţa socială intră în prim‑plan. „Poţi participa la un eveniment major sau atinge o bornă, speranţă sau aspiraţie. Poate de asemenea să plece un prieten, dar vei întâlni pe altul.” Thomas observă că e momentul să fii atent la suflete pereche, fie platonice, fie romantice.

Leu: Cariera ta primeşte un spot‑light. „Lăsaţi lumea să vă audă răgetul. … o premiere, promovare, ofertă de job sau publicitate pot apărea din neant!” Dacă un loc de muncă se încheie, fii deschis la o direcţie mai împlinitoare.

Fecioară: „Luna plină te va încuraja cu curaj să ieşi din zona ta de confort”, spune Thomas. Dacă ai un proiect în aşteptare, eşti pe punctul să atingi o bornă sau să primeşti veşti importante. Dacă nu ai nimic planificat, acum e momentul.

Balanţă: Relaţiile sunt în centrul atenţiei. „Te vei concentra asupra modului în care dai şi primeşti”. Dacă totul merge bine, e un moment bun pentru intimitate sporită. Dacă e tensiune, s‑ar putea să vă îndepărtaţi. De asemenea, pot apărea veşti despre un acord major, despăgubire, bursă sau moştenire.

Scorpion: „E un moment intens pentru relaţiile tale”. Poate însemna decizii mari, mutare împreună, logodnă sau angajament. Dacă eşti în căutare de partener de afaceri, poate fi un moment bun. Dar dacă nu eşti pe aceeaşi lungime de undă, luna plină poate aduce separare sau divorţ intens.

Continuarea pe Click.