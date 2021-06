Ludovic Orban nu crede că se impune o remaniere guvernamentală



„De o remaniere eu nu am auzit nimic oficial. Din punctul meu de vedere, miniştrii PNL şi-au făcut datoria. De altfel, e şi prematur după nici şase luni de guvernare să te apuci să faci remanieri. Dacă cineva gândeşte o remaniere, trebuie să spună cu voce tare.

Eu nu am auzit de o remaniere şi nu consider că e necesară, pentru că am încredere în toţi miniştrii PNL, inclusiv cei care îl sprijină pe premierul Florin Cîţu”, a declarat Ludovic Orban aflat, duminică, la Piatra Neamţ.

Premierul Cîțu ar putea folosi remanierea guvernamentală ca armă politică înainte de congres. Și asta pentru că în iunie ar putea avea loc o evaluare a miniștrilor care să marcheze șase luni de guvernare.

Lista posibilelor plecări din executiv, conform unor surse g4media, citate de Realitatea PLUS:

- Adrian Oros - Agricultură

- Alexandru Nazare (Finanțe)

- Claudiu Năsui (Economie)

- Ioana Mihăilă (Sănătate)

- Ciprian Teleman (Digitalizare)

Conform altor surse sunt vehiculate și numele miniștrilor Cristian Ghinea de la Fonduri Europene și Stelian Ion de la Justiție.

Remanierea ar urma să aibă loc în plină competiție cu Ludovic Orban pentru șefia PNL.