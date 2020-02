Ludovic Orban, noi informații despre alocații: Mai există și varianta în care să fie acordate sub formă de vouchere

Prim-ministrul interimar, Ludovic Orban a declarat, luni, că nu s-a luat încă o decizie asupra alocațiilor și că s-a uitat și în alte țări cum se acordă acestea pentru copii. Orban a precizat că unul din modelele interesante de acordare a alocației este sub formă de vouchere, în așa fel încât banii să fie cheltuiți în interesul copilului.

”Nu am luat nicio decizie în privința alocațiilor, am vorbit doar despre faptul că există și alte modele. În alte țări există un stimulent pentru familiile cu mai mulți copii, ca de exemplu o reducere a impozitelor. Este, de fapt tot un stimulent. Mai există și varianta în care alocațiile să fie acordate sub formă de vouchere, care să poată fi folosite doar în interesul copiilor”, a spus Ludovic Orban, prezent la Adunarea generală a Asociaţiei Comunelor.