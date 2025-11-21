Ludovic Orban i-a dat o replică directă și tăioasă Președintelui Nicușor Dan, după ce acesta din urmă a comentat despre posibila sa revocare, sugerând că „uneori se mai întâmplă telenovele”. Orban a reacționat imediat la această ironie, declarând ferm: „Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”.

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban spune, vineri, într-o postare pe Facebook, că și Nicușor Dan are „un pic de dreptate”. „Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu”, a scris Orban pe rețeaua de socializare.

El susține că a criticat PSD, dar motivat: „pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România”.

De asemenea, Orban spune că a avut o diferență de abordare și în privința campaniei pentru primăria capitalei: „Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției”.

„Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”, sunt cuvintele cu care Ludovic Orban și-a încheiat mesajul.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul acela în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îi cheamă și îi spune calm și ferm, îmi pare rău, nu mai putem continua. Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: ne-am despărțit amiabil. Asta, cred eu, că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat, tot vineri, șeful statului.