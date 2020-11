Ludovic Orban, după noul RECORD înregistrat la coronavirus: ”Obiectivul nostru este să intrăm cât mai rapid pe platou” - VIDEO

„Trebuie sa va spun, sigur, prudent, ca a existat un risc în ultimele două săptămâni de intrare pe o progresie geometrică. Pe rezultatele testărilor din ultimele 5 zile constatăm că am oprit această creștere, ba chiar e o oarecare tendință de plafonare a numărului de cazuri, dar nu putem spune încă dacă am intrat pe platou. Obiectivul nostru este să intrăm cât mai rapid pe platou, tocmai din acest motiv am decis să suplimentăm măsurile. Urmărim acum cu maximă atenție efectele”, a declarat Ludovic Orban, joi, într-o vizită de lucru la Transgaz.