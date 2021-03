”Ministrul Sănătății trebuie să conducă lupta contra pandemiei, să susțină procesul de vaccinare, să pregătească proiectele care urmează să fie finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, să urmărească avizarea tuturor proiectelor de achiziție solicitate de spitale și finanțate din fondurile de peste 1,2 miliarde pe care noi le-am mobilizat, să fie foarte, foarte ocupat.

În ceea ce privește modalitatea de calcul a ratei de incidență, a fost cunoscută pe toată perioada. Cu sprijinul STS, am avut la dispoziție aplicația Coronaforms, în care au intrat centrele de testare, DSP-urile, INSP, Casa de Sănătate, medicii de familie, pacienții care erau diagnosticați. Deci, toate aceste date sunt cunoscute și nu pot fi modificate în niciun fel. Ministrul Sănătății trebuie să se ocupe de sănătatea cetățenilor.

Nu se pierde nicio dată sub nicio formă”, a spus Orban.

În privința solicitării social-democraților privind constituirea unei comisii de anchetă, Orban a răspuns ironic că ”cei din PSD au timp dacă stau să se uite în commenturile făcute de un ministru la 12 noaptea”. ”Nu am timp să citesc commenturile, nu am timp nici să citesc postările colegilor mei, sunt ocupat, am o activitate care nu îmi permite să urmăresc și cred ca așa trebuie să fie orice om care este în serviciul public și are o funcție importantă”, a precizat liderul PNL.