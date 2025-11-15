Consilierul prezidențial Ludovic Orban a criticat public strategia USR în campania pentru Primăria Capitalei, susținând că formațiunea „abuzează efectiv de imaginea” lui Nicușor Dan.

Orban a confirmat sâmbătă, 15 noiembrie, că șeful statului nu este implicat în campania electorală, deși a fost prezent la evenimentul de lansare. Consilierul prezidențial consideră că folosirea excesivă a imaginii lui Nicușor Dan de către USR ar putea ajunge să-i „enerveze pe simpatizanții” acestuia.

În contextul în care nu s-a ajuns la un candidat comun al partidelor de centru-dreapta, Orban a subliniat că răspunderea pentru o eventuală pierdere a Primăriei Capitalei revine fiecărui partid în parte. El nu crede că vor exista retrageri din cursă și își exprimă încrederea că alegătorii de centru-dreapta vor da dovadă de discernământ, concentrând votul pe cel mai bine plasat candidat.

În viziunea lui Orban, alegerea lui Ciprian Ciucu sau a lui Cătălin Drulă ar reprezenta „o continuitate în conducerea Primăriei Capitalei” și o garanție a continuării proiectelor începute de Nicușor Dan, în timp ce o altă soluție ar însemna o rupere completă de linia strategică actuală.