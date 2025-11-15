Ludovic Orban: „Cei de la USR se folosesc prea mult de imaginea preşedintelui Nicușor Dan”

Orban spune că Drulă se folosește prea mult de Nicușor Dan. Foto/Arhivă
Orban spune că Drulă se folosește prea mult de Nicușor Dan. Foto/Arhivă

Fost premier, actualmente consilier prezidențial, Ludovic Orban lansează un atac asupra candidatului reziștilor, Cătălin Drulă, despre care spune că se folosește prea mult de imaginea președintelui Nicușor Dan în campania electorală pentru alegerile la Primăria Capitalei.

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a criticat public strategia USR în campania pentru Primăria Capitalei, susținând că formațiunea „abuzează efectiv de imaginea” lui Nicușor Dan.

Orban a confirmat sâmbătă, 15 noiembrie, că șeful statului nu este implicat în campania electorală, deși a fost prezent la evenimentul de lansare. Consilierul prezidențial consideră că folosirea excesivă a imaginii lui Nicușor Dan de către USR ar putea ajunge să-i „enerveze pe simpatizanții” acestuia.

În contextul în care nu s-a ajuns la un candidat comun al partidelor de centru-dreapta, Orban a subliniat că răspunderea pentru o eventuală pierdere a Primăriei Capitalei revine fiecărui partid în parte. El nu crede că vor exista retrageri din cursă și își exprimă încrederea că alegătorii de centru-dreapta vor da dovadă de discernământ, concentrând votul pe cel mai bine plasat candidat.

În viziunea lui Orban, alegerea lui Ciprian Ciucu sau a lui Cătălin Drulă ar reprezenta „o continuitate în conducerea Primăriei Capitalei” și o garanție a continuării proiectelor începute de Nicușor Dan, în timp ce o altă soluție ar însemna o rupere completă de linia strategică actuală.