Orban, alături de Nicușor Dan și miniștrii Violeta Alexandru și Florin Cîțu: ”Vor fi alegeri decisive pentru România. NU mai lăsați PSD la butoane!”

Prima care a luat cuvântul a fost ministrul Muncii - Violeta Alexandru, care a susținut că, la parlamentare, Bucureștiul are o șansă unică de dezvoltare.

”Îi spun lui Nicușor Dan că aceeași seriozitate va fi în sediul său de campanie. Vom fi prezenți aici pentru a putrea să dăm mesajul nostru bucureșenilor, pentru a putea sprijini proiectele. Bucureștiul are o șansă unică. Alegerea primarului Nicușor Dan este o șansă unică. Prin seriozitatea lui, prin modul lipsit de spectacol și concentrat pe soluții avem o șansă ca această capitală să fie dezvoltată. Are nevoie de sprijin consisent din partea guvernului. Succesul Bucureștiului are legătură cu schimbarea majorității din parlament care să dea un partener lui Nicușor pentru dezvoltarea capitalei. Bucureștenii i-au dat cartonaș roșu Gabrielei Firea. Când cineva te trimite acasă, nu te duci pe altă listă. Este o sfidare. Bucureștiul este de drapta, al oamenilor corecți, al oamenilor care au dreptul la o capitală europeană”, a spus Violeta Alexandru.

La rândul său, ministrul Finanțelor - Florin Cîțu a reiterat nevoia unei capitale dezvoltate.

”Am intrat în politică pentru a arăta că politica liberală este singura soluție de dezvoltare a României. TVA defalcat, am oprit. Am eliminat și celelelte taxe nenorocite. Ne-am asumat guvernarea într-o perioadă foarte dificilă. Acum suntem în ultima etapă pentru a elimina PSD de la butoane”, a spus Cîțu.

Orban: Nu mai lăsați PSD la butoane!

”Dle primar general, mulțumesc că ne-ați ajutat să rămânem în acest sediu care poate fi considerat un simbol al noului București. Avem un plan ambițios, temerar, pentru a transforma Bucureștiul într-un loc de care să fim mândri, într-o capitală economică regională, așa cum ne dorim să ajungă orașul pe care îl iubim.

Mulțumesc pentru cheia simbolică pe care mi-ați dat-o, se va realiza tot ce ne-am angajat împreună. Aveți în guvern un patener loial pentru toate proiectele pe care le inițiați pentru binele bucureștenilor. De un an de zile tot ce vrea să facă bun guvernul este sabotat, întârziat, de o majoritate PSD din Parlament care își bate joc de România și care reprezintă cel mai mare inamic al României. PNL are capacitatea de a pune punct acestei dominații politice din parlament, așa cum a demonstrat la europarlamentare, prezidențiale și locale, avem capacitatea de a face o majoritate parlamenară care să țină PSD pe tușă. Să avem o țară europeană dezvoltată în care oamenii trăiesc mai bine, pot să reueașcă în viaă. Să își dezvolte carierele. Obiectivele noastre sunt extrem de ambițioase. Inamicul nostru principal este sărăcia. Vrem să dăm sansă la o viață prosperă fiecărui cetățean, dar acest lucru se poate realiza pe o mobilizare exemplară a societății. Se cer bucureștenilor să nu asculte de PSD care ar vrea să nu se țină alegeri parlamentare în România și să rămână la butoane pe termen nelimitat. Veniți la vot. Vor fi alegeri decisive pentru România. Nu mai lăsați PSD la butoane, votați formațiuni democratice, proeuropene să formăm o majoritate care să transforme România într-o țară de care să fim mândri”, a spus Ludovic Orban.