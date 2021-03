Anterior acestor declarații, Forin Cîțu, premierul Florin Cîțu a afirmat că măsurile adoptate de România pentru prevenirea răspândirii COVID-19 sunt unice în Europa, ele fiind luate în functie de incidența fiecărei zone și nu la nivel național. Prim-ministrul a transmis celor care au protestat față de toate aceste restricții că este nevoie de încă un efort pentru a trece de această perioadă.

"Dreptul de a avea o opinie în România rămâne valabil, opinii diferite. Este foarte important să continue campania de vaccinare. Este foarte important să găsim măsurile necesare pentru a-i ajuta pe români. Știm că situația din spitale este foarte aglomerată și de aceea luăm aceste măsuri. În acest moment pe acest lucru mă concentrez. Oamenii trebuie să respecte legea. Toți trebuie să respectăm legea. Îi înțeleg pe români că după un an de zile au obosit. Toți am obosit și am făcut toate eforturile din partea noastră. Am comandat doze de vaccin mai multe pentru a ne asigura că dacă este nevoie și anul viitor, vom avea pentru vaccinare. Dacă nu va fi nevoie, vom exporta pentru că trebuie să ajutăm și populația din jurul României. Vom face toate eforturile pentru a-i ajuta pe români”, a declarat Cîțu, în cadrul unei conferințe de presă.

