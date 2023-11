„La nivel naţional suntem parte a unei coaliţii care a ţinut România pe linia de plutire în toţi aceşti ani extrem de grei. Am reuşit să ţinem ţara stabilă şi deşi am fost sub presiunea vremurilor şi a contextelor regionale complicate, am reuşit să construim, să facem investiţii şi să dezvoltăm România în ciuda tuturor crizelor suprapise, în cei trei ani şi jumătate liberală, cu prim-ministru liberal, având parte de o criză sanitară, pandemică, de o criză energetică, de o criză economică şi acum de o criză de securitate la frontierele României”, a declarat Lucian Bode.

„Dar aş reveni la ceea ce cred eu că am reuşit în aceşti trei ani şi jumătate, să modernizăm România şi să construim. Venim de la o vizită la un pod la Dâmbovicioara, peste râul Dâmboviţa, unic în România, aşadar faceţi istorie pentru că acest obiectiv odată dat în folosintă va fi cel mai lung pod, în arc, din România, cu o lungime de 173 de metri. Dar nu caracteristicile tehnice sunt importante. Când supun că reconstrum România, spun că în 2020 dumneavoastră aţi fost cei care aţi solicitat acest obiectiv, ţinând cont de faptul că podul monument istoric are limite de tonaj şi era nevoie de această investiţie, iar în 2020 liberalii au aprobat indicatorii tehnico economici, au găsit finanţare, aproape 10 milioane de euro, din fonduri europene, iar la începutul anului, în februarie 2021, acest contract de execuţie a fost semnat. Aşadar să nu vă fie ruşine să spuneţi tuturor că dacă acest obiectiv se dă în folosinţă la sfârşitul lunii, este meritul politicilor liberale de la nivel de judeţ şi de la nivel naţional”, a declarat Lucian Bode.

„Revenind la coaliţia de guvernare, ea asigură stabilitatea de care avem nevoie în România şi acest lucru nu cred că îl poate nega nimeni. Nu este o coaliţie bazată pe simpatii politice sau pe prietenii, este una pur pragmatică. Asta nu ne împiedică să ne manifestăm ca liberali şi să ne apărăm principiile şi valorile, să corectăm ce avem de corectat în actul de guvernare şi să susţinem măsuri liberale cu argumente”, a spus Lucian Bode.