Nu este de acord cu noua variantă care prevede ca pensia să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului, iar perioada de tranzitare să fie de 15 ani.

"Noi am spus 65% din brut, la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu", a spus vicepreședintele CSM Claudiu Sandu.

Întrebat cât ar însemna acest lucru în net, acesta a afirmat: "Se învârte undeva la 85% după impozitare. A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a dus la un consens".

Ulterior, vicepreședinte CSM a făcut câteva precizări pe marginea acestui subiect.

„Ceea ce pot să vă spun este că noi am mers data trecută la Cotroceni pentru o discuție serioasă cu o echipă guvernamentală și cu reprezentanți ai partidelor din Coaliție. Ne-am dus cu o propunere care ni se părea rezonabilă: să punem un procent de 65% din brut, așa cum au și alte categorii speciale, însă aceasta a fost respinsă. Acum aud că ar exista în cadrul Coaliției un consens, însă din păcate, până la acest moment, nu există un proiect care să fi ajuns în posesia noastră, pentru a putea discuta despre un eventual aviz”, a declarat Sandu, miercuri, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.